El bloqueo de la Carretera Central inició desde tempranas horas este lunes. | Fuente: RPP Noticias

Luego de que los manifestantes tomaran ambas vías de la Carretera Central a modo de protesta tras el paro de transportistas este lunes, la Policía Nacional llegó hasta el kilómetro 13.3 y se enfrentó a este grupo quienes respondieron con piedras tras lanzarse bombas lacrimógenas.

RPP Noticias se encuentra en la zona donde reportó que luego que la Policía se enfrentara a este grupo de manifestantes, estos desbloquearon la vía que va hasta el Centro de Lima. Buses y vehículos particulares aprovecharon esto para avanzar hacia la dirección de su punto de destino.

Tras estos enfrentamientos, la Policía Nacional detuvo a algunos manifestantes quienes se defendieron de estos ataques. Este hecho empezó como un simple llamado de atención a las autoridades, pero con el paso de las horas, la violencia y demandas fueron escalando. En un punto a los transportistas se sumaron amas de casas.

Estas reclamaban el alza de precios de la canasta básica de alimentos. “Queremos que baje el precio. Todo ha subido. El azúcar, el arroz… no alcanza”, comentó una de las mujeres.

Ellos esperan que el ministro de Transportes y Comunicaciones llegue para que pueda escuchar las demandas de estas personas.

Paro de transportistas

Este lunes un usuario reportó mediante el Rotafono de RPP Noticias que transportistas de 'El Chosicano' han bloqueado la Carretera Central ante el paro de transportistas que se ha iniciado hace más de seis días.

César Robles contó que este venía de Chosica a Lima cuando se dio cuenta que en la zona de La Cantuta, una turba de 150 personas se ubicó en modo de protesta y solo habían dos personas de serenazgo en moto intentando controlar la situación.

"No hay efectivos policiales. He visto en el recorrido por la zona del límite de Chosica y Chaclacayo hay un fuerte cordón policial, pero en Chosica no hay nada y ahí están haciendo el cierre de carreteras", manifestó.

Además, expresó que estos buses bajaron a todos los pasajeros que se trasladaban con dirección a Lima y ahora estos se encuentran varados. "Los han bajado y los han retenido", contó.