Paro indefinido: algunas empresas de transporte anuncian que no acatarán medida de fuerza este lunes 4 de julio

La empresa de transportes El Rápido indicó que operarán con normalidad. | Fuente: Andina

Ante el anuncio de paro indefinido que realizaron gremios de transporte público y de carga para el lunes 4 de julio, algunas empresas de buses de transporte urbano anunciaron que no acatarán dicha medida de fuerza y ofrecerán su servicio con normalidad.

Desde la empresa de Transportes El Rápido informaron que no participarán en el paro debido a que no tienen concesionarios y tienen buses propios, por lo que tendrán pérdidas económicas si es que no salen a trabajar.

Indicaron que su directiva participó de una reunión entre sus distintas rutas: la 8105 y 2411 (empresa El Rápido), la 1611 (empresa Palmari), la 1615 (empresa CKF), la 1514 )empresa JC BUS) y la 1201 (empresa Rápido Inversiones).

Desde la empresa de transporte Ocho SA indicaron que no se unirán a la protesta; si embargo, indicaron que de momento no podían precisar si sus unidades operarían con normalidad, por lo que analizarán la situación del paro, a fin de salvaguardar la integridad física de los conductores y pasajeros.

Por su parte, la empresa de transportes La 50 indicó que ofrecerá su servicio con normalidad y expresaron su rechazo a cualquier acción violenta como bloqueos de vías y rotura de lunas, las cuales señalaron solo afectan a la ciudadanía.

Desde la ATU indicaron que han enviado circulares a las empresas de transporte que no acaten el paro para que brinden el servicio con su flota máxima.

Incertidumbre ante anuncio de paro indefinido

El Gobierno anunció este domingo que, tras el diálogo con los gremios de transporte urbano lograron un entendimiento para que levante la medida de paro indefinido que habían anunciado para este lunes 4 de julio.

En conferencia de prensa, el titular del MTC señaló que desde hace varios días están trabajando con los gremios respecto de las demandas que plantearon para no acatar esta medida de fuerza. Precisó que dicho acuerdo se dio de manera mayoritaria con los transportistas que acudieron al diálogo.

Sin embargo, el presidente de la Cámara de Transporte Urbano de Lima y Callao, Ricardo Pareja, negó que hayan llegado a un acuerdo con el Ejecutivo y que los gremios decidieron por unanimidad acatar la medida de fuerza.

Sostuvo, además, que mantienen la voluntad al diálogo, pero es necesario que las autoridades resuelvan la problemática del incremento del combustible.