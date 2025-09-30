'Pequeño J' afrontará un proceso de extradición para ser trasladado hacia Argentina

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El teniente general PNP, Zenón Santos Loayza Díaz, director de la Dirincri, informó este lunes que Tony Janzen Valverde Victoriano, alias 'Pequeño J', afrontará un proceso de extradición para que sea puesto a disposición de la justicia argentina, donde es investigado por la muerte de tres mujeres sucedido la semana pasada en Buenos Aires.

"Por ser peruano se va a esperar el pedido de extradición del país de Argentina. Por el momento se le va a poner a disposición de Requisitorias de la Dirincri mientras dure el proceso. (Estará detenido) lo que dure el trámite de extradición según el proceso", indicó en conferencia de prensa.

Loayza destacó que la captura de este sujeto, de apenas 20 años, se logró en coordinación con la Interpol en Pucusana, a la altura del kilómetro 58 de la Panamericana Sur, en el puente Chilca.

"Ha sido encontrado al interior de la cabina, en el asiento posterior de la cabina de un trailer que trasladaba pescado hacia Lima", añadió la autoridad policial.

Lozada reconoció que no tienen información sobre antecedentes penales de 'Pequeño J' en el Perú, pero explicó que desde Argentina es investigado durante dos años por los presuntos delitos de sicariato y microcomercializador de droga.

Sobre la situación de Matías Agustín Ozorio, de nacionalidad argentina y mano derecha de 'Pequeño J' que fue detenido hoy en Los Olivos, el Teniente General de la PNP informó que este sujeto será expulsado a la brevedad del país.

"El ciudadano argentino, por no obtener registro de su ingreso legal hacia nuestro país, se van a realizar los procedimientos para su expulsión en el más breve plazo", sostuvo.

El crimen

Morena Verri (20), Brenda del Castillo (20) así como una menor de 15 años fueron encontradas muertas el pasado 24 de setiembre. Los cuerpos estaban mutilados y hallados en la cámara séptica de una vivienda del barrio de Villa Vatteone. Ellas estaban como desaparecidas desde el 19 de este mes, la última vez que se les vio con vida fue cuando abordaban una camioneta blanca en la zona conocida como La Matanza.

Según informó el teniente general Loayza, el motivo por la que fueron asesinadas las mujeres fue por el robo de tres kilos de cocaína que habría hecho una de las chicas a la organización criminal.