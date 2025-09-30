La Policía capturó en Pucusana a 'Pequeño J', señalado por el asesinato de tres mujeres en Argentina [VIDEO]

La noticia fue confirmada por la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, en sus redes sociales. La captura se dio en Pucusana por agentes de la Dirandro.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Pequeño J: sujeto capturado en Pucusana es señalado por el asesinato de tres mujeres en Argentina | Fuente: Difusión

La Policía Nacional capturó este martes a Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido con el alias de ‘Pequeño J’, en Lima, cuando se transportaba oculto en un camión en Pucusana. Este sujeto es investigado por el asesinato de tres mujeres en Buenos Aires, Argentina.

La noticia fue confirmada por la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, en sus redes sociales. Ella agradeció la labor de los policías peruanos por esta intervención.

"Quiero felicitar a la Policía Nacional del Perú por el enorme trabajo y la colaboración en la captura de los dos prófugos del triple crimen. La Dirección Antidrogas detuvo a "Pequeño J" en Pucusana, mostrando que cuando se trabaja con decisión y coordinación, los delincuentes no tienen dónde esconderse", escribió la autoridad argentina en su cuenta de X.

Bullrich, unas horas antes, había informado también de la captura de Matías Agustín Ozorio, de nacionalidad argentina y mano derecha del 'Pequeño J', en Lima. Este sujeto fue encontrado en Los Olivos deambulando por las calles.

El Ministerio del Interior publicó un mensaje en sus redes sociales ratificando la noticia brindada por Patricia Bullrich. Ambos sujetos estarán detenidos en la sede de la Dirandro mientras continúen las investigaciones.

El triple crimen en Argentina

Morena Verri (20), Brenda del Castillo (20) así como una menor de 15 años fueron encontradas muertas el pasado 24 de setiembre. Los cuerpos estaban mutilados y hallados en la cámara séptica de una vivienda del barrio de Villa Vatteone. Ellas estaban como desaparecidas desde el 19 de este mes, la última vez que se les vio con vida fue cuando abordaban una camioneta blanca en la zona conocida como La Matanza.

El ministro de Seguridad de Buenos Aires, Javier Alonso, reveló que el triple feminicidio fue transmitido en vivo en un canal cerrado de Instagram como un mensaje de advertencia para los miembros de una organización transnacional de narcotráfico.

Para la Policía de Argentina el principal sospechoso es Tony Janzen Valverde Victoriano (20), 'Pequeño J'. Según los investigadores, es una persona “extremadamente sanguinaria” y no conoce de límites a la hora “disciplinar” a su gente”.

Quiero felicitar a la Policía Nacional del Perú por el enorme trabajo y la colaboración en la captura de los dos prófugos del triple crimen.



La Dirección Antidrogas detuvo a "Pequeño J" en Pucusana, mostrando que cuando se trabaja con decisión y coordinación, los delincuentes no… https://t.co/lDlk32XFJt pic.twitter.com/k1IbnjLn1W — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 1, 2025