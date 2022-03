Perú vs. Paraguay | Fuente: RPP

Decenas de hinchas de la Selección Peruana no pudieron ingresar por varios minutos al estadio Nacional para asistir al partido entre las selecciones de Perú y Paraguay como parte de las eliminatorias al Mundial de Catar 2022.

El hecho se originó cuando personal de Defensa Civil y efectivos de la Policía Nacional del Perú les informaron que ya no podían ingresar al recinto deportivo por no haber aforo. Esto a pesar que los hinchas tenían sus entradas a la mano.

"Tengo las entradas y no me están dejando entrar. Me dijeron que ya no hay aforo. ¿Cómo es posible que no hay aforo si han venido las entradas? Dijeron 'cerramos, no hay aforo' y dicen que reclamemos a la plataforma (Joinnus). Nosotros queremos entrar y aún no empieza el partido", dijo a RPP Noticias una joven que había llegado a las 5:30 a la zona y había realizado su fila para el ingreso a norte.

Otro joven que esperaba fuera del estadio Nacional señaló que el problema ocurrió porque varios 'revendedores' estuvieron ofreciendo entradas falsificadas por la puerta sur.

"Me están vulnerando mi derecho, yo he pagado mi entrada, no tiene por qué restringirme. Más de 40 minutos llevabamos acá y más de una hora haciendo la cola", afirmó otra hincha y lamentó que nadie les dio una información oficial.

Ante los reclamos de los hinchas, agentes de la Policía Montada llegaron hasta la zona para resguardar y evitar disturbios.

Sin embargo, cuando el partido entre Perú y Paraguay llevaba más de 15 minutos de iniciado, representantes de la plataforma Joinnus llegaron hasta el acceso norte para coordinar con los agentes de la PNP y permitir el ingreso a los hinchas de forma ordenada por el ingreso de Paseo de la República y de la calle José Díaz, mostrando su DNI y sus respectivas entradas.

Este martes la Selección Peruana buscará vencer a Paraguay en el Estadio Nacional para asegurar su cupo a la repesca.La bicolor es quinto en la tabla de posiciones con 21 puntos y debe ganar para asegurar ese medio cupo que le permita seguir soñando con Qatar 2022.

