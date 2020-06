Los médicos Jaime Rivas y María Eugenia Llosa de Piura fueron evacuados a Lima. | Fuente: Minsa/Referencial

Jaime Rivas es un médico intensivista que formó parte de la primera línea frente a la pandemia en el Hospital Santa Rosa de Piura. Luego de semanas de arduo trabajo, contrajo la enfermedad. Este domingo fue trasladado de emergencia de Piura a Lima y se encuentra hospitalizado en el Hospital Rebagliati.

Su hermana Alicia Rivas pidió en RPP todo la ayuda y oraciones para Jaime, debido a que se encuentra en una difícil situación médica. Pidió a las autoridades el apoyo necesario.



“Lo defino como un ejemplo de servicio, de calidad humana. Él ha dejado diversión y descanso para ir a diversos lugares de la región donde la gente humilde necesitaba de su servicio sin cobrarles un sol, llevándoles medicinas. Era su afán de servicio”, contó Alicia.



“Él ha estado en primera línea, en UCI. Él es del área de válvula de alto flujo que ha permitido que menos pacientes usen el ventilador”, agregó la hermana del intensivista.



Alicia Rivas indicó que su hermano se encuentra en cuidados intensivos en el Hospital Rebagliati y pidió a los médicos y autoridades por él.



“Señor presidente, señor ministro de Salud, señores del Comando Covid no nos abandonen en un momento que tanto necesitamos. Toda la comunidad piurana lo necesita. La familia está unida en oración. Lo único que pido que no nos abandonen, que no abandonen a este gran hombre”, dijo en RPP.



Médicos de Piura frente a la pandemia



El decano del Colegio Médico de Piura, Arnaldo Lachira, indicó que 163 médicos fueron infectados con el nuevo coronavirus, de los cuales 133 ya se han recuperados. Siete médicos de Piura han fallecido por la COVID-19.



Otros seis médicos piuranos permanecen hospitalizados: dos en UCI de Piura, dos en cuidados intermedios en hospitales de Piura y dos en UCI de Lima.



Junto al doctor Jaime Rivas, también se trasladó a la doctora María Eugenia Llosa a Lima.

Lachira recordó que al inicio de la pandemia la región Piura solo contó con cinco camas UCI y actualmente se ha incrementado la oferta a 25 en hospitales del SIS y Essalud.