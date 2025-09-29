PNP asegura tener identificado a "grupo violento" que participó en las movilizaciones del fin de semana

El jefe de la Región Policial Lima, Enrique Monroy, también confirmó que la Inspectoría PNP abrió investigación tras conocerse el caso de un adulto mayor que recibió un golpe en la nariz durante la marcha.

El jefe de la Región Policial Lima, general Enrique Felipe Monroy, aseguró este lunes que tienen identificado al "grupo violento" responsable de iniciar los actos violentos durante las movilizaciones que se dieron este fin de semana en el Cercado de Lima.

"Han estado hora y media frente al Congreso hasta que llegaron este grupo violento que desnaturaliza cualquier tipo de reclamo. Ya los tenemos identificados, vienen con una pancartas alusivas a una casa de estudios. Yo no puedo estigmatizar a la casa de estudios, pero sí puedo decir que son banderolas y banderas alusivas a la universidad San Marcos", indicó en conferencia de prensa.

Monroy sostuvo que hubo 14 detenidos por las protestas del sábado y domingo, además siete policías resultaron heridos y cuatro civiles quedaron afectados. Con respecto a este último punto, confirmó que la Inspectoría PNP abrió investigación tras conocerse el caso de un adulto mayor que recibió un golpe en la nariz durante la marcha.

"Ya está en investigación de la Inspectoría todas las evidencias fílmicas también que han proporcionado ustedes, no son los procedimientos regulares que realiza el personal especializado, pero está sujeto a una investigación", expresó.

Movilizaciones en el Centro

Asociaciones de transporte urbano, organizaciones sindicales y diversos colectivos ciudadanos, conformados principalmente por jóvenes de la llamada 'Generación Z', marcharon por las calles del centro histórico de Lima para protestar contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso de la República.

Los manifestantes exigieron a las autoridades mayores medidas de seguridad ante la creciente ola de criminalidad. En las últimas semanas, esta ha derivado en asesinatos de choferes y ataques contra unidades de transporte.