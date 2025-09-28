PNP informa que iniciará investigación por "presunto uso arbitrario de la fuerza" durante marcha de transportistas y 'Generación Z'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Policía informó que desde Inspectoría General iniciará una investigación por "un presunto uso arbitrario de la fuerza" durante las manifestaciones de transportistas y la 'Generación Z', ocurridas en Lima el último sábado 27 de septiembre, a raíz de un video publicado en redes sociales sobre el mismo.

"Ante un video difundido en redes sociales donde se muestra un presunto uso arbitrario de la fuerza, durante las manifestaciones en Lima el 27SET2025, Inspectoría General iniciará el procedimiento administrativo disciplinario para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades", comunicaron.

Según la PNP, "toda la información recabada será puesta en conocimiento del Ministerio Público, en el marco de sus competencias legales".

Por otro lado, la Policía pidió a quienes participen de las manifestaciones que eviten "llevar adultos mayores o menores de edad".

Nueva jornada de manifestaciones en el Centro de Lima

La noche de ayer, se registró una nueva protesta en el Centro de Lima, donde gremios de transporte, jóvenes estudiantes y diversos colectivos marcharon por las principales calles del centro histórico para exigir mayores medidas de seguridad ante el aumento de la inseguridad ciudadana.

Además, protestaron contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso.

RPP pudo constatar que registraron entre manifestantes y la PNP cuando un grupo intentó llegar a la sede del Congreso, en la avenida Abancay.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) informó que 18 personas resultaron heridas —entre ellas un periodista y una brigadista—.

La CNDDHH denunció el uso indiscriminado de bombas lacrimógenas por parte de agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Por su parte, la PNP informó que uno de sus efectivos resultó con quemaduras de primer grado tras ser alcanzado por una bomba molotov lanzada durante la manifestación.