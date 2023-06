Policía capturó a sujeto acusado de realizar tocamientos indebidos a mujer en el Metro de Lima

La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a un hombre identificado como Felix Morales Espinoza, de 46 años, tras realizar tocamientos indebidos dentro del tren del Metro de Lima en el Cercado de Lima.

La ciudadana Angela denunció ante el personal de Seguridad de la Línea 1 del Tren Eléctrico sobre el denigrante suceso y personal de la PNP intervino a Felix quien será investigado por el delito contra la libertad en la modalidad de tocamientos indebidos.

El jefe de la Divpol Centro 1, coronel PNP Alejandro Lazo del Carpio, declaró a RPP que el detenido pasó los exámenes correspondientes -reconocimiento médico legal, psicológico, dosaje etílico, biométrico, toxicológico- para realizar su declaración junto a su abogado y frente al representante del Ministerio Público.

"De acuerdo con el acta de intervención, la agraviada menciona que este denunciado le haya hecho tocamientos indebidos con el miembro viril y ha sentido una eyaculación, la parte húmeda en el pantalón y ha solicitado el apoyo correspondiente para la intervención del ciudadano", declaró a RPP Noticias.

Sobre si el detenido tiene antecedentes penales, el coronel PNP declaró que el sistema de informática mostró que no cuenta con requisitorias ni antecedentes. "Hemos hecho el cruce de información con personal de investigación de que no tiene ningún antecedente sobre el particular", mencionó.

"Estamos a la espera de recién tomar conocimiento de lo que está tomando [su declaración] y la investigación del caso específicamente", sostuvo.