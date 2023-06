Un niño de siete años murió atropellado por una camioneta en Surquillo [VIDEO]

Accidentes Vecinos precisaron que, a pesar de ser una calle pequeña, los vehículos pasan a excesiva velocidad

Vecinos precisaron que, a pesar de ser una calle pequeña, los vehículos pasan a excesiva velocidad. | Fuente: RPP

Un niño de siete años fue atropellado por una camioneta mientras se encontraba jugando en la calle Julio Verne, en el distrito limeño de Surquillo. El menor se encontraba en compañía de su hermano, de seis años, en los exteriores de un parque público, cuando ocurrió el accidente.

El conductor del vehículo era uno de los vecinos de la zona que llegó a excesiva velocidad, comentaron los residentes de la urbanización Villa Victoria.

A media cuadra del lugar donde ocurrió el accidente, hay un colegio de inicial y primaria. No obstante, los vecinos precisaron que, a pesar de ser una calle pequeña, los vehículos pasan a excesiva velocidad.

"El que manejó quiso escaparse, pero lo agarraron. Todos los vecinos salieron en segundos y lo agarraron. Y el mismo carro se llevó al niñito, porque la ambulancia también se demoró en llegar, no llegó. La caseta de Serenazgo está a una cuadra del parque y no viene. Lo primero que hicimos fue llamar al Serenazgo y no llegó nunca", dijo una de las vecinas que intentó auxiliar al menor.

Juan José Sullca Rojas, de 28 años, es el nombre del conductor que atropelló al menor de siete años. Actualmente, se encuentra detenido en la Comisaría PNP de Surquillo, a la espera de ser puesto a disposición del Ministerio Público. Por su parte, los padres del menor están debastados porque no solo perdieron a uno de sus hijos, sino que su hermano, de seis años, ha quedado herido.

Vecinos reclaman falta de seguridad

Por otro lado, los vecinos reclamaron la falta de seguridad en la zona, sobre todo porque cerca hay un parque donde los niños van a realizar sus actividades recreativas.

"Primero, no tenemos seguridad. El Serenazgo pasa cuando le da la gana. Segundo, es un parque y los carros pasan a toda velocidad. A las siete u ocho de la noche ya están pasando. Necesitamos rompemuelles para que al menos respeten. Aunque ni eso... pasan como si nada", mencionó.