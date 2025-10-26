Policía interviene casa por disparos al aire y termina capturando a tres presuntos miembros de banda criminal en Comas

Todos los detenidos son venezolanos. En la vivienda donde estaban encontraron un revolver y seis celulares que estarían reportados como robados.

Agentes de la División de Investigación de Robos de la Dirincri capturaron este domingo a tres presuntos integrantes de la banda criminal “Los Malditos del Cono Norte”, integrada por tres ciudadanos extranjeros, tras una intervención en Comas.

Estas personas fueron capturadas luego de que uno de ellos realizara disparos al aire desde el tercer piso de un inmueble en la urbanización Residencial Los Jardines.

Tras la intervención, fueron detenidos José Antonio Del B. M. (37), alias “Catire” de nacionalidad española-venezolana, Jairo Josué T. G. (38), alias “Negro”, y Flor Celenia M. M. (64), alias “La Tía Flor”, ambos también venezolanos.

Durante el registro en el lugar donde vivían, hallaron un revólver con un proyectil usado, así como también seis celulares que habían sido reportados como robados, ocho pasaportes de distintas nacionalidades, siete DNI peruanos que pertenecían a otras personas, además de dos automóviles y una motocicleta.

Los tres detenidos fueron trasladados a la sede de la Dirincri, donde continuarán las diligencias correspondientes para determinar el alcance de sus actividades delictivas.