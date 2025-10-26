Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Arequipa: un hombre es asesinado por intentar defender a su padre de ser asaltado en un restaurante

Arequipa: Un hombre es asesinado por intentar defender a su padre de ser asaltado en un restaurante
Arequipa: Un hombre es asesinado por intentar defender a su padre de ser asaltado en un restaurante | Fuente: RPP
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

El jefe de la Divincri, coronel Eduardo del Campo, informó que el asesino llegó en una motocicleta y se hizo pasar por un cliente.

Arequipa
00:00 · 00:24

Un hombre, identificado como Anthony Centeno Durand de 27 años, fue asesinado de un disparo en la cabeza luego de intentar defender a su padre de ser asaltado mientras atendía en un restaurante. Este hecho se dio en la asociación de vivienda Villa Santa María, distrito de Cerro Colorado, provincia y región Arequipa.

El jefe de la Divincri, coronel Eduardo del Campo, informó que el asesino llegó en una motocicleta y se hizo pasar por un cliente. Pidió un adobo al padre de la víctima, sacó un arma de fuego y advirtió que todo se trataba de un asalto.

Anthony Centeno, al percatarse de lo que sucedía, salió de la cocina para intentar defender a su papá; sin embargo, recibió un impacto de bala en el cráneo, que le quitó la vida al instante. 

Hasta el lugar llegaron policías del área de Homicidios y peritos de Criminalística, quienes tomaron declaración del testigo, además recogieron evidencias para ubicar y capturar al autor del crimen.

La Policía realizó las diligencias respectivas para encontrar al asesino de esta persona.
La Policía realizó las diligencias respectivas para encontrar al asesino de esta persona. | Fuente: RPP

Video recomendado
Tags
Arequipa Policía Nacional PNP Videos más vistos

RPP TV

En Vivo

Más sobre Arequipa

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA