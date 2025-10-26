Arequipa: un hombre es asesinado por intentar defender a su padre de ser asaltado en un restaurante

El jefe de la Divincri, coronel Eduardo del Campo, informó que el asesino llegó en una motocicleta y se hizo pasar por un cliente.

Un hombre, identificado como Anthony Centeno Durand de 27 años, fue asesinado de un disparo en la cabeza luego de intentar defender a su padre de ser asaltado mientras atendía en un restaurante. Este hecho se dio en la asociación de vivienda Villa Santa María, distrito de Cerro Colorado, provincia y región Arequipa.

El jefe de la Divincri, coronel Eduardo del Campo, informó que el asesino llegó en una motocicleta y se hizo pasar por un cliente. Pidió un adobo al padre de la víctima, sacó un arma de fuego y advirtió que todo se trataba de un asalto.

Anthony Centeno, al percatarse de lo que sucedía, salió de la cocina para intentar defender a su papá; sin embargo, recibió un impacto de bala en el cráneo, que le quitó la vida al instante.

Hasta el lugar llegaron policías del área de Homicidios y peritos de Criminalística, quienes tomaron declaración del testigo, además recogieron evidencias para ubicar y capturar al autor del crimen.