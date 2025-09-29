Policía Nacional recomienda a periodistas "ponerse identificaciones más grandes" ante próximas protestas

La ANP reveló que se dieron ocho casos de periodistas agredidos el último fin de semana durante las movilizaciones en el Cercado de Lima. Ante ello, el jefe de la Región Policial Lima, Enrique Monroy, recomendó que los hombres de prensa vayan mejor identificados.

El jefe de la Región Policial Lima, general Enrique Felipe Monroy, manifestó este lunes que los periodistas deberían tener "identificaciones más grandes" a fin de que los policías puedan reconocerlos durante las próximas movilizaciones que podrían darse en los próximos días.

Monroy dio un balance con respecto a las protestas sucedidas este último fin de semana y respondió ante los cuestionamientos sobre los ocho periodistas heridos que dejaron estos días de cobertura.

"Yo les pediría a ustedes (los periodistas), seguro si esto va a seguir avanzando, pónganse las identificaciones más grandes, que se vea, nosotros nos conocemos. Los medios tradicionales nos conocemos porque siempre nos coberturan las noticias policiales buenas o malas. Lo que sí no tengo la capacidad de dilucidar si son o no prensa son los medios alternativos", manifestó en conferencia de prensa.

El general Monroy recomendó también que los hombres de prensa vayan mejor identificados y con chalecos así como sus micrófonos con los respectivos logos de los medios donde laboran.

"Los formales, toditos se identifican y nos vamos conociendo en el camino. De repente yo tengo la capacidad de conocernos a casi todos por mis años de experiencia, pero no necesariamente mi personal policial los conoce. Eso queda como reflexión", añadió.

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), a través de su Observatorio de Libertad de Prensa, informó que el último fin de semana se dieron ocho ataques a periodistas durante la cobertura de protestas convocadas por diferentes sectores ciudadanos en contra del Gobierno y Congreso, en el Cercado de Lima.

Según la institución, de este total, siete ataques fueron perpetrados por policías y uno por civiles.

Una agresión fue registrada el sábado 27 y siete se dieron el domingo 28.