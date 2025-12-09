¿Por qué es importante actualizar el testamento y cuándo hacerlo?

El notario Gustavo Gonzales sostuvo que existe el infundado temor de pensar en la muerte, lo cual es un hecho natural, y la otra barrera para no dejar listo un testamento es el prejuicio que se tiene sobre el costo para tramitar esta cesión que es muy similar al que tiene cuando se compra una vivienda.

El especialista manifestó que lo lamentable es que en el Perú las personas son muy informales y lo que hacen es transmitir las propiedades simplemente con un contrato compra-venta sin pasar por el notario o Registros Públicos con la idea de ahorrar costos y lo que en realidad puede estar sucediendo es que puede estar perdiendo un aumento en el valor de la propiedad.

El notario indicó que cuando un predio está inscrito en Registros Públicos tiene mayor valor por seguridad jurídica que uno que no lo está ya que es más elaborado, seguro y formal y por la tranquilidad que aporta para evitar conflictos post mortem, lo cual no tiene precio.

Asimismo, explicó que si alguien desea ahorrarse el costo de un testamento por escritura pública también lo puede hacer en la tranquilidad de su hogar escribiendo sus disposiciones testamentarias y su decisión.

El notario Gustavo Gonzales recordó que los herederos forzosos son siempre el padre, la madre, los hijos y si hay cónyuge también. “Siempre el cónyuge participará con los hijos o con los padres”, dijo.

Sin embargo, aclaro que si no existen herederos forzosos hay dos posibilidades. Una que el causante, que viene a ser quien dejará la herencia, lo puede dejar vía testamento a quien decida, a quien tenga la voluntad de dejarle sus bienes y no necesariamente tienen que ser familiares.

Anoto que la otra posibilidad es que si no deja testamento y no hay herederos forzosos esos bienes pasarán al Estado.

“Los herederos forzosos son los hijos y los demás descendientes son los padres y demás ascendientes, los abuelos y el cónyuge. Si no hay ninguna de estas tres categorías de herederos forzosos el causante tiene la libre disponibilidad de dejar sus bienes a la persona que así lo considere pertinente”, señaló.

El notario González añadió que la persona que va a dejar sus bienes anticipadamente por ejemplo a un hijo, pero aún vive en ese lugar, para evitar ser desalojado lo que tiene que hacer es constituir sobre ese bien un usufructo vitalicio, un uso y habitación vitalicio. Precisó que esta opción se inscribe en Registros Públicos lo que va implicar que el hijo no podrá arrojar a la calle al padre mientras esté vivo convirtiéndose en un candado simple, una clausula.

Recomendó que cuando se lea el testamento se tienen que presentar todos los herederos para evitar problemas y no se esconda la información de algún heredero que tiene derecho al testamento.

Asimismo, argumentó que, para dejar un testamento ológrafo, que es el que uno escribe en su casa, no se debe olvidar de escribir y firmar cada página de la disposición testamentaria que se está dejando. “Si se escribe a mano se puede hacer la suscripción al final siempre indicando el lugar y la fecha en la que se está otorgando el testamento ológrafo”, insistió. En este caso dijo se guarda el documento en un sobre, se cierra y se entrega a la notaria que tiene un costo aproximado entre 300 y 400 soles para que el notario expida un acta lacrando ese sobre, recibiendo el sobre que está bajo su custodia hasta que lo pida el juez en un proceso judicial no contencioso. Cabe resaltar, que en escritura pública tiene un costo entre 1500 a 2000 mil soles.