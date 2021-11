Precio del pollo sigue elevado en el Mercado de Caquetá: más de 9 soles el kilo [VIDEO]

Este es el panorama en el Mercado de Caquetá. | Fuente: RPP

El precio del pollo sigue caro en el Mercado de Caquetá, uno de los principales centros de abasto de Lima, ubicado en el límite de San Martín de Porres (SMP) y el Rímac.

El kilo de esta carne se vende entre S/ 9.00 y S/ 9.50, constató un equipo de RPP Noticias en un recorrido realizado esta mañana.

Los comerciantes señalaron que el elevado precio también los perjudica, ya que sus clientes compran mucho menos que antes.

“La gente ya no quiere ni vender menú, porque no sale (a cuenta). La gente ya no sabe qué comer. Antes se llevaban dos o tres pollos, pero ahora solo uno. Otros solo una piernita”, se quejó una vendedora.

Precio elevado en otros mercados

Nuestro reportero indicó que en el aplicativo Mi Caserita del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) se aprecia que el precio del pollo en otros mercados de la capital está aún más caro, superando los diez soles el kilo.

Los comerciantes del Mercado de Caquetá se mostraron preocupados por esta situación, ya que estiman que en diciembre el precio aumente aún más, lo que puede mermar sus ingresos.



