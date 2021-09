El agresor habría sido identificado como Franco Pomalaya, trabajador de prensa de Presidencia. | Fuente: RPP Noticias

Nuevamente personal de confianza del presidente Pedro Castillo agrede a una periodista que buscaba una declaración del mandatario a su salida de un evento público.

Esta vez, la reportera de RPP Noticias, Hellen Meniz, se acercó al jefe del Estado que salía de un evento en el distrito limeño de Comas para realizarle preguntas de coyuntura.

Agresión

Sin embargo, uno de los trabajadores de Prensa de Presidencia le impidió avanzar e intentó quitarle el micrófono.Nuestra compañera forcejeó con este hombre para que no le quite su herramienta trabajo, lo cual le generó una lesión en el brazo.

“He tenido un impasse con parte de personal de prensa de Pedro Castillo. Me he acercado con el micro de RPP Noticias y el señor Franco Pomalaya, quien es prensa de Pedro Castillo, ha intentado quitarme el micro y lo he agarrado fuerte”, indicó nuestra colega.

Según precisó, tras evitar que le quite el micrófono, otra persona la jaló por detrás. En la grabación del hecho se observa que una mujer de casaca roja agarró el brazo del saco de nuestra compañera y le impidió avanzar.

Ministra de la Mujer no respondió

En el lugar también estaba la ministra de la Mujer, Anahí Durand, que salió luego de que el presidente se marchara. Pese a que nuestra compañera le pidió explicaciones por este tema, la representante del Ejecutivo no dio ninguna declaración y se subió al vehículo que la traslada.

“En mi indignación le digo a la ministra cómo es que ella siendo ministra de la Mujer permita que estén agrediéndonos y la ministra no respondió y subió a su vehículo”, indicó.

