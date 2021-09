El presidente Pedro Castillo sostuvo una reunión con dirigentes de las ollas comunes. | Fuente: Andina

El presidente de la República, Pedro Castillo, señaló que su gobierno está tomando "una decisión" respecto del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), ante el problema suscitado en San Juan de Lurigancho, la cual será anunciada próximamente.

"Estamos tomando una decisión ya con respecto a Sedapal, no se preocupen, pronto vamos a informar", señaló el mandatario ante el reclamo de una ciudadana en el distrito limeño de Comas.

"Lima y sus conos, sus sectores, no pueden seguir mendigando por problemas burocráticos, por problemas políticos, el hambre, la miseria, no pueden seguir siendo problemas de gobierno, tienen que ser una responsabilidad de Estado, por eso creemos conveniente que las dirigentas, el Estado, la sociedad, tenemos que asumir una responsabilidad compartida", aseveró.

El jefe de Estado también reiteró su deseo de recuperar el gas de Camisea. "En este gobierno, así como tenemos la riqueza del gas de Camisea, que vamos a recuperarla para dar el prespuesto real a la familias, vamos a recuperar la riqueza que tiene este país", dijo.



Más presupuesto para las ollas comunes

El jefe del Estado brindó estas declaraciones desde el local comunal Año Nuevo, donde se reunió con dirigentas de las ollas comunes del distrito. Lo acompañaron las ministras de Inclusión Social y Desarrollo, Dina Boluarte, y de la Mujer y Poblaciones Vunerables, Anahí Durand.

Durante este evento, el mandatario se comprometió a incrementar el presupuesto para las ollas comunes, en parte con el pago de las deudas que están saldando algunas grandes empresas.

"En necesario recordar que esas deudas que vienen pagando las empresas también sirva para incrementar su presupuesto de las ollas comunes. En este sentido, me comprometo a seguir realizando las acciones a favor de ollas comunes para que sean sostenidas y articuladas. Y cómo no, ver la posibilidad de no solo reducir el costo del balón de gas, sino también los artículos de primera necesidad", adelantó.

Además, señaló que este miércoles ha dispuesto la transferencia de 99 millones de soles que "irán directamente a alimentar a nuestros hermanos y hermanas más vulnerables; pero me sorprende que los presupuestos tengan que dar una vuelta y pasar por la voluntad de un segundo o tercero para llenar las ollas de las familias". "Un plato de comida no se puede politizar", indicó.









