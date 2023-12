¿Puede viajar un menor de edad fuera del país si uno de los padres no firma el permiso?

La abogada de familia Lorena Fernández, explicó que si un menor de edad viaja con ambos padres no requiere de ningún permiso. Asimismo, agregó que si uno de los padres viaja al interior del país con los hijos no es necesaria la autorización del otro progenitor, pero el permiso sí es necesario si viaja al extranjero.

En la secuencia Familia y Justicia, la abogada sostuvo que si el niño o niña va a viajar con algún familiar ya sea la abuela, una tía, un primo etc., ambos padres deben autorizar su salida.

Señaló que el permiso de viaje para menores de edad se gestiona ante la notaría, el cual es un trámite rápido y el costó variará si es al interior del país es de S./80.00 y si es al extranjero es de S/120.00 aproximadamente.

La doctora Fernández, anotó que si uno de los padres no quiere firmar la autorización de viaje el progenitor deberá recurrir a la vía judicial ante un proceso que se llama autorización de viaje de un menor que demora en gestionarse unos tres meses.

Sin embargo, dijo que para evitar estos inconvenientes existe otro poder denominado poder especial de viaje que puede ser otorgado por el padre o la madre y es de tiempo indefinido hasta que el otro padre lo quiera revocar.

Ante ausencia de uno de los progenitores

La abogada especialista en familia Lorena Fernández, precisó que en caso uno de los padres no sea ubicado se necesitará un permiso judicial que será presentado en migraciones a la hora de viajar.

“Si el padre no ha firmado al hijo y la madre quiere viajar ésta debe acudir a la notaría y si en la partida de nacimiento no figura el nombre del padre no hay ningún problema para que viaje sin autorización del padre”, anotó en la secuencia Familia y Justicia.

Para finalizar, precisó que si uno de los padres está fuera del país se debe utilizar un permiso consular que será enviado al otro progenitor quien lo presentará en la notaría para que el menor pueda salir del país.