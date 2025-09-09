Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Grandes sagas
EP 34 • 41:50
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Presidente de JNE: voto digital podría estar condenado al fracaso si no se realiza correctamente
EP 1864 • 10:52
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Martes 9 de agosto | (San Pedro Claver) - "Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos"
EP 1073 • 12:01

¿Qué dice la ley sobre indemnización por boda cancelada?

Rocío Vicente

por Rocío Vicente

·

Lo que se indemniza no es la figura del daño moral o afectación psicológica, sino el resarcimiento de los gastos generados que se efectuaron para los gastos del matrimonio.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La abogada de familia Lorena Fernández explicó que en la legislación peruana tenemos la figura de la promesa de matrimonio, pero si se rompe este compromiso da la facultad al afectado a pedir una indemnización siempre y cuando haya sido un compromiso serio y concreto.

La especialista precisó que lo que se indemniza no es la figura del daño moral o afectación psicológica, sino el resarcimiento de los gastos generados que se efectuaron para los gastos del matrimonio.

Fernández aclaró que no se trata de una denuncia sino de una demanda por indemnización que se presenta ante el Poder Judicial que busca cubrir los gastos que se generaron en la preparación de la boda.

Agregó que no se necesita tener un papel firmado que compruebe el compromiso de matrimonio sino bastará con presentar una foto por ejemplo de la pedida de mano.

“En el caso que se rompa el compromiso por infidelidad para ese rompimiento no es posible solicitar una indemnización”, precisó.

Asimismo, anotó que este tipo de proceso en el Poder Judicial no debería durar más de un año porque va a un Juzgado Civil donde se solicitará la indemnización con la finalidad de resarcir el daño económico causado.

Informes RPP

Crisis en ANIN: Proyectos detenidos, empleos perdidos y regiones en alerta

La Autoridad Nacional de Infraestructura, conocida como ANIN, se ha quedado sin fondos y varias de sus obras han quedado en el aire. Proyectos claves en Lambayeque y Cusco están paralizados, poniendo en riesgo a miles de familias y retrasando servicios de salud. ¿Qué consecuencias trae esta parálisis y cómo piensa resolverse? Escuchemos el informe.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
familia y justicia

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA