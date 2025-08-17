¿Cómo nacionalizarse peruano por matrimonio?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Las personas que estén casados con un peruano o peruana y deseen adquirir la nacionalidad, deberán cumplir diversas condiciones y requisitos, a través de Migraciones.

Desde diciembre de 2016, un total de 3 407 personas nacidas en países de los cinco continentes obtuvieron la nacionalidad peruana por casarse con un connacional, de acuerdo con información de la Sala de la Nacionalidad Peruana.

El matrimonio es la principal modalidad de nacionalización. El 80% del total de 4 272 extranjeros nacionalizados en ese periodo, se casó con una pareja peruana. El resto de casos es por ser hijos de peruanos nacidos en el exterior mayores de edad, por naturalización y obtención de doble nacionalidad, entre otros.

Condiciones para nacionalizarse como peruano por matrimonio

Para acceder a la nacionalización por matrimonio, las personas extranjeras deben reunir las siguientes condiciones:

-Estar residiendo en el Perú un mínimo de 5 años continuos en condición de casado(a) con peruano(a).

-Declaración expresa de la voluntad de adquirir la nacionalidad peruana.

-Carecer de antecedentes penales, policiales y judiciales, tener buena conducta y solvencia moral.

-Gozar de plena capacidad civil.

-Tener y exhibir el carnet de extranjería actualizado y con residencia vigente.

¿Cuáles son los requisitos para nacionalizarse peruano por matrimonio?

-Llenar el Formulario

-Tener el número de recibo y fecha de pago por derecho de trámite.

-Partida o acta de matrimonio civil original inscrita en Reniec con una antigüedad no mayor de 30 días calendario.

-Partida de nacimiento original del cónyuge peruano. Si el cónyuge tiene nacionalidad peruana por naturalización, se debe verificar el título o registro correspondiente.

-Copia simple del pasaporte vigente del solicitante.

-Acreditar ingresos familiares por parte de los cónyuges.

-Declaración jurada simple de convivencia de los cónyuges y de que subsiste el vínculo matrimonial, firmada por ambos.

-Declaración jurada del estado de salud, de domicilio, así como de carecer de antecedentes penales, policiales y judiciales en el Perú y el extranjero.

-DNI del cónyuge peruano, el domicilio debe coincidir con el declarado por el solicitante.

