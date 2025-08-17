Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

¿Cómo nacionalizarse peruano por matrimonio?

Rocío Vicente

por Rocío Vicente

·

El matrimonio es la principal modalidad de nacionalización. El 80% del total de 4 272 extranjeros nacionalizados en ese periodo, se casó con una pareja peruana.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Las personas que estén casados con un peruano o peruana y deseen adquirir la nacionalidad, deberán cumplir diversas condiciones y requisitos, a través de Migraciones.

Desde diciembre de 2016, un total de 3 407 personas nacidas en países de los cinco continentes obtuvieron la nacionalidad peruana por casarse con un connacional, de acuerdo con información de la Sala de la Nacionalidad Peruana.

El matrimonio es la principal modalidad de nacionalización. El 80% del total de 4 272 extranjeros nacionalizados en ese periodo, se casó con una pareja peruana. El resto de casos es por ser hijos de peruanos nacidos en el exterior mayores de edad, por naturalización y obtención de doble nacionalidad, entre otros. 

Condiciones para nacionalizarse como peruano por matrimonio

Para acceder a la nacionalización por matrimonio, las personas extranjeras deben reunir las siguientes condiciones:

-Estar residiendo en el Perú un mínimo de 5 años continuos en condición de casado(a) con peruano(a).

-Declaración expresa de la voluntad de adquirir la nacionalidad peruana.

-Carecer de antecedentes penales, policiales y judiciales, tener buena conducta y solvencia moral.

-Gozar de plena capacidad civil.

-Tener y exhibir el carnet de extranjería actualizado y con residencia vigente.

¿Cuáles son los requisitos para nacionalizarse peruano por matrimonio?

-Llenar el Formulario

-Tener el número de recibo y fecha de pago por derecho de trámite.

-Partida o acta de matrimonio civil original inscrita en Reniec con una antigüedad no mayor de 30 días calendario.

-Partida de nacimiento original del cónyuge peruano. Si el cónyuge tiene nacionalidad peruana por naturalización, se debe verificar el título o registro correspondiente. 

-Copia simple del pasaporte vigente del solicitante.

-Acreditar ingresos familiares por parte de los cónyuges.

-Declaración jurada simple de convivencia de los cónyuges y de que subsiste el vínculo matrimonial, firmada por ambos. 

-Declaración jurada del estado de salud, de domicilio, así como de carecer de antecedentes penales, policiales y judiciales en el Perú y el extranjero.

-DNI del cónyuge peruano, el domicilio debe coincidir con el declarado por el solicitante. 

Informes RPP

INCORE 2025: Ayacucho, Huánuco y Huancavelica aún siguen debajo del promedio en competitividad regional

El sur del Perú muestra un panorama diverso en términos de competitividad regional, con Arequipa en el tercer lugar, Cusco en el puesto 7 y Puno en los últimos lugares; pero con metas comunes mejorar: los indicadores relacionados con la nutrición infantil y recuperar la confianza en las instituciones.
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Familia y Justicia

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA