“Que no quede impune”: familiares de extranjero que murió atropellado en avenida Brasil exigen justicia

Lima “Que no quede impune”: familiares de extranjero que murió atropellado en av. Brasil exigen justicia

Rafael Alejandro Montoya Alejos (29) falleció la tarde de ayer, lunes, tras ser atropellado por un bus de transporte público en la cuadra 20 de la avenida Brasil, en el distrito limeño de Jesús María. Los testigos señalaron que la unidad, de la empresa Etrascpsa 10, se pasó la luz roja y arrolló al joven de nacionalidad venezolana.

A un día del fallecimiento del chef de profesión, su esposa, Estefania Peroza, exigió que el caso no quede impune y, además, denunció que la abogada de la compañía aún no se ha comunicado con los deudos.

“Hasta el momento, la abogada llegó presentó la carta para la defensa de la persona que atropelló a mi esposo. No ha preguntado quiénes son los agraviados, ni nada. No hacen nada, los trámites lo hacemos nosotros. Queremos que esto no quede impune como muchos casos”, detalló desde los exteriores de la Dirección de Investigación de Accidentes de Tránsito de la Policía, en La Victoria.

Montoya Alejos era el único sustento de su hogar, pues su esposa se dedica netamente a las labores del hogar y del cuidado de sus dos menores hijas: una bebé de apenas un año y diez meses, y una niña de seis.

“Se quedan solas, yo soy ama de casa y él suplía todas las necesidades de la casa”, lamentó.

Con la voz entrecortada, Estefania Peroza reiteró el pedido de justicia a las autoridades competentes para que, en caso de que se determinen las culpabilidades, el chofer sea sentenciado a prisión.

Joven salía del trabajo

Rafael Montoya había salido de la cevichería donde laboraba, sin imaginar que poco después sería arrollado por un bus que, según narran los testigos, se pasó la luz roja.

La unidad continuó con su recorrido por unas cuatro cuadras más hasta que el personal de la Policía Nacional detuvo la unidad y arrestó al chofer responsable del atropello.

"El carro siguió hasta el óvalo y ahí lo paró la Policía. Los pasajeros se bajaron de la unidad. Un señor lo auxilió (a la víctima), pero no pudo hacer mucho", contó uno de los testigos.

La Policía cerró por breve tiempo un carril de la avenida Brasil a la altura de las cuadras 20 y 21 con dirección a la plaza Bolognesi para hacer las investigaciones. Por otro lado, el chofer y cobrador del bus fueron trasladados a la comisaría de Jesús María.