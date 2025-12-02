Rafael Belaunde tras ataque en su contra: "No considero más que un milagro que solo tenga unos raspones"

Rafael Belaunde, precandidato presidencial de Libertad Popular, aseguró que de milagro no resultó con heridas graves luego de que unos sujetos dispararan contra él mientras conducía su vehículo en el distrito de Cerro Azul, en Cañete.

Belaunde reconoció que se defendió del ataque usando su arma de fuego, lo que le permitió salvarse de los desconocidos.

"Hubo un incidente de seguridad. Producto de eso tuve un intercambio de disparos porque soy una persona que ejerzo mi derecho (a usar) arma de fuego. No considero más que un milagro que no haya tenido más que unos raspones que son posteriores al incidente. Ha sido un hecho inexplicable y agradezco a Dios que no ha pasado a mayores", manifestó en declaraciones a la prensa.

Belaunde no dio más detalles sobre lo ocurrido, pero aprovechó para agradecer a la Policía Nacional por la ayuda y recalcó que todo se encuentra en investigación.

"Vivimos en una época convulsa, de mucha inseguridad ciudadana y dejar que la Policía haga su trabajo y nosotros no podemos aceptar ser víctimas. Hay que actuar, organizarse. Ya esto está en manos de la Policía, agradezco el esfuerzo que están haciendo", puntualizó.

El expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, fue quien informó a RPP sobre este suceso.

“Es un mal inicio de la campaña. Creo que los peruanos sabemos lo que es la violencia. Estamos lamentablemente atravesando un contexto de actividad delincuencia activa, pero hay que rechazar con firmeza este ataque que ha sufrido a balazos en la mañana Rafael Belaunde. [sic]”, contó Cateriano.

Los agentes de la División de Homicidios de la Policía Nacional continúan con las diligencias en la zona descampada donde aún se encuentra el vehículo del precandidato presidencial.

Rafael Belaunde tras atentado en su contra: "No considero más que un milagro que solo tenga unos raspones"