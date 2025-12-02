"Estamos ante un problema serio": congresistas se pronuncian tras atentado contra Rafael Belaunde

Como se recuerda, Rafael Belaúnde fue víctima de un ataque “a balazos” cuando conducía por el distrito de Cerro Azul | Fuente: Congreso

El ataque armado perpetrado contra la comitiva del precandidato presidencial del Partido Popular Cristiano (PPC), Rafael Belaunde Llosa, en el distrito de Cerro Azul, en Cañete, ha encendido las alarmas en el Congreso de la República.

Parlamentarios de distintas bancadas expresaron su preocupación ante lo que consideran una peligrosa escalada de inseguridad de cara a las Elecciones Generales 2026.

El congresista de Fuerza Popular, Ernesto Bustamante, lamentó el hecho y advirtió sobre el riesgo de seguir el camino de otras naciones de la región marcadas por el crimen contra políticos.

“Bueno, él es un candidato. Evidentemente, hay una asociación política en un atentado como este. Es lamentable. Espero que la violencia política no se instaure en estas elecciones. Creo que todavía (Colombia, México o Ecuador) nos llevan distancia, pero no queremos alcanzarlos, ni siquiera aparecernos”, señaló Bustamante.

En esa misma línea se pronunció su colega de bancada, Patricia Juárez, quien hizo un llamado a frenar esta tendencia.

“Rechazo y condeno lo ocurrido con el precandidato Rafael Belaúnde en Cerro (Azul). Debemos desterrar todo tipo de violencia. No dejemos que el Perú repita la historia dolorosa de países donde candidatos fueron atacados. La política se hace en paz, no con balas. Basta ya”, enfatizó.

Uso de chalecos antibalas

Por su parte, la legisladora de Renovación Popular, Milagros Jáuregui, tuvo una postura un tanto más pragmática sobre la seguridad personal de los aspirantes y sugirió que estos deberían asumir sus propios costos de protección como chalecos antibalas.

“Yo creo firmemente que todo candidato debe de protegerse. No quisiéramos ser espectadores de un asesinato. Creo que es un tema bastante delicado, porque yo creo que uno tiene que pagar con sus recursos el cuidado de uno mismo”, declaró.

Exigen resultados policiales

El primer vicepresidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, señaló que, debido a que el próximo año habrá una cantidad masiva de postulantes, será imposible resguardar individualmente si no se combate el crimen de raíz.

“Estamos ante un problema serio que la Policía tiene que resolver; es decir, la manera de atacar este problema es detener a los delincuentes, procesarlos y sentenciarlos. Esa es la manera de disuadir para que no ocurran”, indicó.

Además, informó también sobre las acciones inmediatas: “Por lo que me han dicho, de inmediato se trasladaron a la localidad de Cañete equipos especiales de la Policía para hacer las investigaciones del caso”.

Finalmente, la congresista no agrupada Flor Pablo se solidarizó con Belaunde y exigió celeridad al Ejecutivo y al sistema de justicia.

“Este hecho es una señal más de hasta dónde ha llegado la violencia en el país, que ahora alcanza a los candidatos. La Policía y la Fiscalía deben actuar rápido para que se identifique y sancione con firmeza a los responsables. Y el Gobierno debe reforzar su trabajo para evitar que la violencia siga escalando sin control”, sentenció.