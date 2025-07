Tren Lima-Chosica: las posturas del MTC, la MML y la ATU a un día de la segunda sesión de mesa de trabajo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ayer, martes, se llevó a cabo la primera sesión de la mesa de trabajo para evaluar soluciones técnicas que permitan que el tren Lima-Chosica empiece a operar. La reunión fue encabezada por el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), César Sandoval, y también participaron representantes de la Municipalidad capitalina, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), entre otras instituciones relacionadas al sector.

Tras el fin de la primera reunión, voceros del MTC, la MML y la ATU han brindado declaraciones sobre los alcances a los que se llegó durante el encuentro. En ese sentido, en un primer momento, Sandoval anunció que este jueves se llevará a cabo otra sesión de la mesa de trabajo y prevé que en este próximo encuentro se determine la modalidad de operación del proyecto ferroviario.

A continuación, conoce las reacciones de cada institución tras la primera reunión.

Postura del MTC

Luego de la reunión, el titular del MTC anunció que se han presentado tres propuestas como posibles soluciones para la viabilidad del tren Lima-Chosica. Asimismo, acotó que prevé que una de ellas sea elegida este jueves en la próxima edición de la mesa técnica.

César Sandoval explicó que dos de las propuestas han sido presentadas por su cartera: una de ellas incluye que el tren transite por una sola vía y la otra propone que se construya una adicional.

“Una es que se haría la operación de los trenes con una vía, que demanda su tiempo y un procedimiento, empezando por un perfil que nos puede decir hasta los costos. La segunda propuesta, que sería mucho mejor y con características más tecnificadas, dándole prioridad fundamental a la seguridad de la garantía de la vida y la salud de los usuarios y el servicio: es la doble vía, además de los paraderos, sus cruces y estaciones”, señaló.

En esa misma línea, explicó que la tercera propuesta fue presenta por la Municipalidad de Lima. Esta propone que la entidad capitalina tenga su propio operador.

“La tercera es la que ha incluido el alcalde de Lima [Rafael López Aliaga] con respecto a que la Municipalidad podría tener su operador propio y comenzar a hacer su proceso”, acotó.

Asimismo, Sandoval descartó una marcha blanca del tren Lima-Chosica para este 28 de julio, como lo propuso anteriormente el alcalde capitalino. Al respecto, aseguró que no existen las condiciones de seguridad para que el proyecto empiece a operar.

“De acuerdo a las condiciones y a los riesgos que puede esto acarrear, no hay ni marcha blanca ni marcha vacía. Lo descartó él [Rafael López Aliaga]. Realmente, hay que actuar con bastante responsabilidad porque, imagínense, ha ocurrido un incidente en el tren que se estaba desplazando hacia el almacén creo, se descarrió, estaba a 5 kilómetros. ¿Se imagina usted una marcha blanca a 40 kilómetros, con pasajeros y que sufra este tipo de desperfecto? Bueno, estuviéramos hablando ahora de una desgracia que nadie quiere que ese ocurra”, manifestó.

Reacciones de la MML

Por su parte, Roxana Rocha, regidora de la MML y quien también participó en la mesa técnica, indicó que las propuestas presentadas por el MTC proyectan que la infraestructura para que el tren Lima-Chosica empiece a operar estaría lista en cuatro años si solo transita por una vía y más de cinco si se construye una doble vía.

“Con una sola vía, dijo [el MTC], para implementar en materia de infraestructura unos cuatro años, porque tiene que pasar por una serie de entidades [y] estudios. Esto es un primer escenario. Un segundo escenario en un tema de infraestructura, con dos vías, un plazo increíble de más de cinco años”, dijo en Ampliación de Noticias.

Asimismo, Rocha resaltó que este plazo solo integra la parte de la infraestructura, ya que se necesitaría un año más para ver la parte de la “operación”.

“Eso es solamente en infraestructura. En operación es otro año más para que puedas realizar temas de mantenimiento y -si es necesario- overhaul (revisión)”, acotó.

La regidora del municipio también manifestó que, de acuerdo a las propuestas del MTC, se tendrían cuatro estaciones y nueve paraderos con una sola vía, y la misma cantidad de estaciones y 12 paraderos con una doble vía.

“Más o menos cuatro estaciones y nueve paraderos con una sola línea. Eso es lo que nos expuso el MTC usando como fuente los estudios hechos en parte por el Ferrocarril Central Andino. En el segundo escenario que plantearon hablaban ya de cuatro estaciones y 12 paraderos, pero con doble vía, de ida y de regreso”, aseveró.

López Aliaga solicita que se evalúe la permanencia del ministro de Transportes

Este miércoles, también se supo que el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, solicitó que se evalúe la permanencia del ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, por su postura respecto al proyecto del tren Lima-Chosica.

"(…) le solicito tenga a bien evaluar la permanencia del Ministro de Transporte y Comunicaciones, César Sandoval en la cartera, así como interponer sus buenos oficios para que un servidor público como lo es un ministro de Estado, ejerza sus capacidades en beneficio de la población que lo sostiene en el cargo y no en perjuicio de las personas más vulnerables", se lee en el oficio en donde también ha pedido al despacho presidencial tomar "una posición sólida a favor" del proyecto del tren de Lima-Chosica

Además, el documento de la MML señala que Sandoval ha manifestado "en diversos medios de comunicación y en repetidas oportunidades" que no es posible poner en operación el proyecto del tren Lima-Chosica en el corto plazo. En ese sentido, indica que el titular del MTC "no solo ha demostrado no tener conocimiento en la materia", sino también una "absoluta falta de voluntad política para sacar adelante este servicio público de transporte urbano de pasajeros".

ATU se pronuncia

Por su parte, Luis Vilela, vocero de la ATU, dijo a RPP que la Municipalidad de Lima, a la fecha, no ha presentado alguna propuesta que permita la viabilidad del tren Lima-Chosica. Sin embargo, esperan que este jueves, las autoridades del municipio presenten una “propuesta técnica en base a su análisis y en cumplimiento del marco normativo” para que pueda ser evaluada por el MTC.

“Si para la reunión de mañana, la Municipalidad de Lima tiene una propuesta técnica que cumple el marco normativo vigente y que asegure a los usuarios del servicio, nosotros como Ministerio analizaremos dicha propuesta y veremos la viabilidad de la misma, pero hasta ahora no ha habido ninguna propuesta formal de la Municipalidad”, indicó.

“Lo que único que hay por parte del Ministerio es la predisposición a darle la viabilidad técnica y segura a este proyecto. Yo llamaría a los funcionarios y representantes de la Municipalidad de Lima que, en cumplimiento del marco normativo vigente, las etapas, calificaciones y estudios que se tienen que hacer, muestren una propuesta viable para el análisis por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones”, acotó.