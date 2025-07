López Aliaga responde al ministro Sandoval y reitera que se reunió con él: "No corresponde que me rectifique"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, reiteró este viernes que el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, lo visitó tres veces en su oficina privada de Miraflores para solicitarle su apoyo antes de que fuera designado como titular del MTC.

El burgomaestre envió una carta notarial al ministro donde recalcó que las declaraciones hechas por él hace dos días se limitaron a "relatar hechos concretos y verificables, sin emitir juicios de valor", por lo que aseguró que "al no existir afirmaciones difamatorias, agraviantes ni falsas en su contra, no corresponde que me rectifique".

"Las visitas a las que hice referencia en mi declaración del 23 de julio corresponden a dos ocasiones en que usted acudió personalmente a mi oficina privada de Miraflores, acompañado de un periodista, con la finalidad de solicitar respaldo político para ser considerado como candidato a un alto cargo público", se lee en el documento emitido por López Aliaga.

El alcalde también señaló que la tercera reunión con César Sandoval se dio cuando este ya era ministro, pero que quería el respaldo de Renovación Popular "para sostenerse en el cargo".

"En dicha oportunidad, usted solicitó el respaldo de Renovación Popular para sostenerse en el cargo debido a la controversia pública generada por denuncias de violencia familiar que, según se conocía entones, habrían sido formuladas en su contra años atrás", añadió.

Denunciado por difamación

El ministro César Sandoval le envió ayer una carta notarial al alcalde de Lima para exigirle que se rectifique de sus declaraciones en un plazo de 24 horas.

En conferencia de prensa, el ministro Sandoval negó haberse reunido con López Aliaga antes de jurar al cargo y aseveró que, de no haber una rectificación en el plazo estipulado, iniciará un proceso contra el burgomaestre por presunta difamación.

“Ya le mandé la carta notarial, ya lo recibió el señor López [Aliaga]. Esto va a seguir su curso si es que en 24 horas no se rectifica de la semejante y monumental mentira que ha expresado a través de los medios de comunicación. Esta carta notarial seguirá su curso, irá al Poder Judicial y no voy a hablar más hasta que el Poder Judicial se pronuncie”, declaró.