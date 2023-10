Rafael López Aliaga pide que estado de emergencia en Cercado y Lince "no afecte la actividad turística y comercial"

Lima Rafael López Aliaga tras estado de emergencia en Lima y Lince: "Hemos pedido que no afecte la actividad turística y comercial"

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, consideró correcto que se declare el estado de emergencia en los distritos de Cercado de Lima y Lince ante el incremento de la delincuencia. Sin embargo, señaló que la medida debe darse sin afectar el trabajo tanto de restaurantes como bares.

“Hemos hecho un pedido especial, que las actividades del Señor de los Milagros no sean perjudicadas, date cuenta que la procesión se da toda la noche. Hemos pedido que no afecte la actividad turística y comercial en el Centro de Lima, que está lleno de turistas. Hay muchos bares y tiendas que estaban cerradas y han vuelto a abrir. Yo invito a toda la población del Perú a venir al Centro de Lima. La hemos recuperado para el turismo internacional”, declaró a los medios de comunicación durante la inauguración de una sede exprés del Sistema Metropolitano de La Solidaridad-Sisol.

López Aliaga manifestó que se ha pedido el estado de emergencia en todo Lima, pero que por el momento esta medida se dará de manera gradual.

"Le pedimos todo Lima, pero nos han respondido que tiene que ir por partes. ¿Qué priorizamos? Centro de Lima, sobre todo la parte de Zepita, que hay mucha prostitución ahí. Lince que es una zona bastante peligrosa en estos momentos, pero es efecto globo. Se va a expandir y al final irá a toda la ciudad", añadió.

No afectar el turismo

El burgomaestre afirmó que le ha solicitado al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, no dañar las actividades turísticas en el Centro de Lima luego de la reactivación que se ha dado post pandemia.

"Yo he sido muy claro con el señor premier. Le dije: mire, no quiero perjudicar lo que es la actividad comercial que está ahora renaciendo en el Centro de Lima, que tuvo grandes problemas con la pandemia y luego con todas las marchas que ha habido, que han destrozado el distrito. La Plaza San Martín está llena de bailarines jóvenes, casi todos los días con bailes costumbristas o K Pop. Eso ya está lleno de gente, entonces ponerme un toque de queda me mata pues. Mata toda la actividad que se ha recuperado", explicó.

El burgomaestre aseguró también que viene coordinando con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) para conseguir las 10 mil motos para fortalecer el patrullaje de la capital. Esta fue una de sus promesas de campaña.

Por otro lado, López Aliaga comentó que sigue trabajando sobre los peajes con Rutas de Lima. En ese sentido, recordó que existe un recurso de habeas corpus presentado por vecinos de Puente Piedra en el Tribunal Constitucional para resolver el problema.

Estado de emergencia en Cercado y Lince

El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, informó que el Ejecutivo decretó en estado de emergencia para el distrito de Lince y el Cercado de Lima con el fin de combatir las extorsiones y el proxenetismo.

“El Consejo de Ministros acordó decretar en estado de emergencia los distritos de Cercado de Lima y Lince. En consecuencia, el control del orden interno estará a cargo de la PNP y las FF.AA. apoyarán esas tareas”, dijo el titular del Gabinete Ministerial a los medios de comunicación.

La medida regirá 60 días y el Ministro del Interior, Vicente Romero, anunció que no habrá actividades comerciales entre las 00:00 horas hasta las 4 de la madrugada en ambos distritos.