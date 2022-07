Jeri Ramón, rectora de San Marcos, anunció que solo revocaría cumplimiento de ley del Congreso si hay un fallo del TC | Fuente: Andina

La rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Jeri Ramón, anunció hoy a la prensa que dicha casa de estudios convocará en los próximos días a la elección de los dos representantes al consejo directivo de la Sunedu, según dispone la modificación de la Ley Universitaria promulgada por el Congreso el pasado 13 de julio.

Esta decisión fue anunciada pese a que contraviene el fallo del Poder Judicial que ordenó al Parlamento suspender dichas modificaciones.

Seguirá adelante

Ramón señaló que el fallo del Poder Judicial es parte de un "debate" con el Congreso, pero que San Marcos continuará adelante con lo que dispone la reforma del Parlamento.

"Nosotros no nos vamos a pronunciar sobre por qué el Poder Judicial hizo esto y atentó contra la ley que ya había sido aprobada por sexta vez en el Congreso. Creo que eso no nos compete porque eso es un debate entre el Poder Judicial y el Congreso", señaló.

Asimismo, señaló que solo si el Tribunal Constitucional (TC) se pronuncia contra la reforma, entonces aceptará la decisión del Poder Judicial, pero que, por ahora, continuarán "con el debido proceso".

“Yo no estoy rechazando, lo que ocurre es de que hay instancias para el debido proceso. Si en algún momento el TC se pronuncia de que esta ley no va, entonces en ese momento revocaremos lo que se está haciendo. Pero, mientras no ocurra eso, nosotros tenemos que seguir con el debido proceso”, sostuvo.

Además, manifestó su deseo de que la Ley Universitaria sea íntegramente modificada.

"Yo lo único que podría decir es que, efectivamente, llegará un momento en que todos los interesados, los involucrados, todas las universidades públicas, los alumnos, los representantes de los alumnos y el Congreso podamos debatir la modificación integral de esta ley”, refirió.

Finalmente, la rectora dijo desconocer qué universidades públicas acatarán la ley, puesto que otro sector de rectores que integran la Asociación de Universidades Nacionales del Perú han saludado la decisión del Poder Judicial respecto a la modificación del Parlamento y sostienen que ese fallo debe cumplirse.