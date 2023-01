Jerí Ramón también señaló que se ha sentado una denuncia por este ingreso irregular de personas | Fuente: Andina

La doctora Jerí Ramón, rectora de la Universidad de San Marcos, informó que las personas que están refugiados en el campus de esta cas ade estudios para participar de la marcha contra el gobierno de Dina Boluarte solo estarán hasta el jueves, pues así se se acordó en el Consejo Universitario.

"El acuerdo de Consejo es que se retiren mañana a mediodía. Salen a su manifestación y ya no deben regresar y por otro lado, estando en estado de emergencia, nosotros no podemos responder ante lo que hagan las autoridades del Ejecutivo", sostuvo en "Las Cosas como Son" de RPP.

Ramón explicó también que hay entre 150 a 200 personas en el campus de San Marcos porque otro grupo de los que vienen desde otras regiones del país están pernoctando en la Universidad Nacional de Ingeniería.

"El jefe de seguridad me ha reportado un promedio de 150 a 200 personas que se encuentran dentro del campus. No ha sido posible controlar la relación de identidad porque han llegado en bus y no han permitido que les revisen ni las mochilas", manifestó.

Como se recuerda, alumnos tomaron anoche un sector de la sede universitaria con un cartel grande con el nombre 'San Marcos tomada por una Nueva Constitución' para que se puedan albergar a los manifestantes.

Los estudiantes de la Federación Universitaria de San Marcos (FUSM) se ubican en la puerta número 3 en donde mostraron su solidaridad sobre las protestas en diversas regiones del país que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y una nueva Constitución a partir de una asamblea constituyente.

"Estamos justamente por la solidaridad y articulación orgánica con los sectores populares, con las profundas masas del pueblo que han emprendido la lucha política a nivel nacional y que están enarbolando porque San Marcos tiene como principal consigna la bandera de la nueva Constitución a través de asamblea constituyente con participación popular", comentó uno de los estudiantes a RPP Noticias.

UNI brindará refugio

El Consejo Universitario de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) acordó hoy acoger a representantes estudiantiles procedentes de regiones que han llegado a Lima para participar en las protestas que se realizarán en la capital desde el jueves 19 de enero.

“Aceptar el pedido estudiantil y acoger dentro del campus de la UNI a integrantes de representaciones de otras universidades de diferentes puntos del país que vienen a Lima a expresar su punto de vista frente a la actual coyuntura nacional”, establece el acuerdo.

Hasta el momento han llegado a la UNI cerca de 41 alumnos de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC) y se tiene previsto que lleguen más jóvenes de Puno y Ayacucho en las próximas horas.