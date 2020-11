El agresor del video aún no ha sido identificado. | Fuente: Difusión

Junior Venanzio Ramírez, un joven venezolano quien llegó a nuestro país a encontrar una mejor oportunidad laboral, fue víctima de insultos xenófobos y amenazas de parte de un cliente. El hecho ocurrió cuando el joven se encontraba entregando un delivery de comida.

El video del incidente fue grabado por la víctima y en el se observa a un hombre de mediana edad, aún no identificado, quien le lanza insultos porque la bolsa que portaba dos refrescos se había roto. La grabación fue compartida por redes sociales.

Ramírez dijo a RPP Noticias que no respondió a los improperios por temor a perder su trabajo. “Por cuidar mi trabajo (no respondí). Tengo una niña pequeña y pensando en ella fue que no respondí”, señaló.

El joven precisó que el hombre lo acorralaba en forma amenazante. “Él se me acercaba como queriéndome golpear, pero yo lo esquivé”, dijo. El repartidor indicó que al final el hombre agarró su pedido y el asuntó quedó ahí.

Carlos Scull, embajador de Venezuela en Lima designado por Juan Guaidó, dijo a través de su cuenta de Twitter que ayudará al joven para que pueda presentar una denuncia.

“Hemos pedido su número de contacto para apoyar a la persona agredida a que pueda formular la denuncia ante las autoridades competentes”, escribió.