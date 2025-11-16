Rimac: Investigan presunta extorsión tras ataque a balazos a un restobar que dejó cinco heridos

Últimas Noticias
Rimac: PNP investiga ataque de 19 balazos contra un restobar que dejó 5 personas heridas
Cinco heridos dejó un ataque a balazos contra un restobar, en la cuadra 3 de la avenida Amancaes, en el distrito limeño del Rímac, según relataron algunos vecinos, una persona disparó varias veces contra la fachada del local.

La Policía Nacional del Perú (PNP) continúa investigando un presunto caso de extorsión tras el ataque registrado contra un restobar ubicado en la cuadra 3 de la avenida Amancaes en el distrito limeño del Rímac

Según han relatado vecinos a RPP, una persona llegó en un vehículo, descendió y efectuó 19 disparos contra la fachada del local cuando se presentaba un artista, por lo que había presencia del público. 

Como resultado del ataque, cinco personas resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital Cayetano Heredia, de acuerdo con la información que han podido brindar las autoridades locales a RPP.

Personal de la comisaría El Manzano, perteneciente a la División Policial Norte 3, resguardó la zona durante toda la noche del sábado, desde que se produjo el hecho hasta la mañana del domingo.

Peritos de criminalística y el Ministerio Público realizaron las diligencias correspondientes. 

El coronel Víctor Reboredo, jefe de la División de Investigación de Extorsiones, sostuvo que ya están realizando las pesquisas del caso para determinar si es que se tratata de un nuevo caso de extorsión. 

Rímac PNP inseguridad ciudadana

