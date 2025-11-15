Siguen circulando dos personas en moto, pese a restricción en el marco del estado de emergencia en Lima y Callao

Muchos de los ciudadanos que se transportan en estas unidades tampoco portan cascos aptos para este tipo de vehículos. | Fuente: RPP

Como parte de las medidas adoptadas por el Ejecutivo para hacer frente a la creciente criminalidad que afecta a la población, a partir de la medianoche del pasado 23 de octubre, se dispuso la prohibición del tránsito de dos personas a bordo de vehículos motorizados.

A pocos días de cumplirse un mes de la disposición del Gobierno de José Jerí, un equipo de RPP realizó un recorrido por las principales calles del Cercado de Lima y comprobó que más de un ciudadano continúa transportándose en parejas en estos vehículos menores.

Asimismo, durante el trayecto, tampoco se visualizó presencia de personal de fiscalización que haga cumplir esta medida.

Además, muchos de los ciudadanos que se transportan en estas unidades no portan cascos aptos para este tipo de vehículos. Algunos –incluso- usan cascos para manejar bicicleta o patines, artículos que no cubren en su totalidad la cabeza, poniendo en riesgo su integridad física.

Jefe de seguridad de ladrillera fue asesinado por sujetos que se transportaban en motocicleta

El pasado 10 de noviembre, en pleno estado de emergencia, el jefe de seguridad de la empresa ladrillera Pirámide, Carlos Alberto Flores Zegarra (57), fue asesinado de diez disparos en su vehículo en la avenida Vista Alegre, en el distrito limeño de Puente Piedra.

Según la información brindada por testigos y trabajadores a RPP, los atacantes fueron dos personas que se movilizaban a bordo de una motocicleta, pese a la prohibición vigente de que más de una persona se transporte en estas unidades menores.

Las imágenes de las cámaras de seguridad registraron que los delincuentes siguieron la camioneta blanca donde se transportaba la víctima.

El tiroteo comenzó una cuadra antes del punto donde se detuvo la camioneta y el crimen ocurrió cerca de la planta principal de la empresa Pirámide, hasta donde Flores Zegarra llegó para iniciar su horario laboral.

En las cámaras se observa que un pasajero de la moto no tenía casco, y sería quien habría realizado los disparos hasta en 10 oportunidades.