Yolanda Paz hizo su denuncia a través del Rotafono de RPP Noticias. | Fuente: Video: RPP / Foto: Google Street View

La joven Yolanda Paz Tananta (25) denunció que fue víctima de violación de parte de Carlos Alberto Morán Carrasco dentro del Colegio Nuestra Señora de la Consolación, en el Rímac, hace más de diez años, cuando cursaba el 2do de secundaria.

A través del Rotafono, la mujer aseguró que este hombre, quien en esa época se desempeñaba como personal de limpieza del mentado centro educativo, la llevó con engaños a la azotea del colegio, donde abusó de ella. “No le dije a nadie porque el impacto emocional fue demasiado fuerte. Estuve en terapia varios años y tengo los flashbacks en la mente”, dijo.

Yolanda Paz contó que, en diciembre pasado, cuando decidió denunciar a su agresor en la Comisaría PNP La Huayrona, en San Juan de Lurigancho, no le hicieron caso. “Me dijeron a la burla prácticamente que me olvide del tema”, cuestionó. Ella explicó que recién ha decidido hacer pública su denuncia para que el caso no quede impune.

Medidas cuestionables

La joven denunció también que, meses antes de consumarse la violación, el presunto agresor la acosaba, sonriéndole y guiñándole el ojo cada vez que pasaba a su lado y hasta enviándole cartas románticas. Según dijo, cuando el colegio la descubrió con una de estas cartas, las autoridades la castigaron dando a entender que ella había incitado el comportamiento de su agresor.

“Me dijeron que era una deshonra estar portándome de esta manera. Me prohibieron pasar de la mitad del colegio hacia el lado donde estaba el almacén de limpieza, porque sino me iban a castigar a mí”, recordó.

Paz Tananta aseguró que, tras hacer pública su denuncia en las redes sociales, varias exalumnas se han pronunciado denunciado casos de abusos y malos tratos por parte de personal del Colegio Nuestra Señora de la Consolación.

La respuesta del colegio

En diálogo con RPP Noticias, Roberto Moreno, representante del colegio, dijo que apenas se enteraron de la denuncia de la joven, hecha pública en las redes sociales, las autoridades decidieron tomar acciones y oficializar una denuncia ante la Fiscalía.

“El colegio, cuando ha tomado conocimiento, ha buscado la información tratando de contrastar lo que la chica está manifestando. El lunes 4 de marzo, a favor de la señorita que hace la denuncia, hemos formulado la denuncia ante la 47 Fiscalía Penal de Lima”, sostuvo.

Al ser consultado por las acciones que tomó el colegio cuando descubrieron el acoso del presunto agresor, Moreno se limitó a decir: “No le voy a dar una respuesta a ese punto porque sería entorpecer una investigación. Estamos llanos a que la autoridad venga. (...) Si hay un responsable, que se sancione. Esa es nuestra posición clara y tajante”.