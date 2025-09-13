Tres trabajadores murieron aplastados por placa de concreto en obra de construcción de San Borja

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La tragedia ocurrió en una obra de construcción de la calle Margaret Mitchell. | Fuente: RPP / Mirian Ccahuana

Tres trabajadores murieron aplastados por una pesada placa de concreto en una obra de construcción de la calle Margaret Mitchell, en el distrito limeño de San Borja.

Más de diez unidades del Cuerpo de Bomberos acudieron a atender la emergencia, reportada minutos después del mediodía de este sábado, según consigna la página web de la institución.

Un equipo de RPP llegó hasta el lugar de la tragedia y conversó con el brigadier Iván Calvo Tirado, vicecomandante departamental de Lima Centro, quien confirmó el lamentable deceso de los obreros.

“Nos han hecho una llamada de emergencia, por un derrumbe en una obra que está en proceso de construcción. Lamentablemente, hemos encontrado tres personas fallecidas, las cuales han sido confirmadas por personal de SAMU (Sistema de Atención Móvil de Urgencias del Ministerio de Salud)”, refirió.

Los trabajadores fueron aplastados por una placa de concreto de cinco metros de alto y 40 centímetros de espesor, informó el vocero bomberil.

“Esta placa había sido vaciada con concreto un día antes. Cuando han quitado el encofrado es que esta placa ha cedido y ha caído sobre ellos”, apuntó.



Agentes de la Policía Nacional acordonaron la obra de construcción. | Fuente: RPP / Mirian Ccahuana

Tragedia en investigación

Nuestra reportera informó que, al lugar de la tragedia, han llegado agentes de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público, para comenzar con las diligencias de ley.

Las investigaciones determinarán las causas de este fatal accidente en la obra de construcción.



