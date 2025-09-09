Últimas Noticias
San Juan de Miraflores: incendio consumió vivienda en Pamplona Alta

Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

De acuerdo con Isabel Cruz, dueña de la casa afectada, el siniestro se produjo debido a una fuga de gas mientras realizaban una instalación.

Lima
00:00 · 02:02
El esposo de Isabel Cruz resultó afectado y presenta quemaduras en el rostro
| Fuente: RPP / Alex Juárez

Una vivienda donde además funcionaba una lavandería fue consumida por un incendio de grandes proporciones. Esto ha ocurrido en la avenida Los Sauces, cerca al cruce con la avenida Salvador Allende, en la zona de Pamplona Alta, en el distrito limeño de San Juan de Miraflores.

Isabel Cruz, dueña de la casa afectada, indicó a RPP que el siniestro se produjo debido a una fuga de gas mientras realizaban una instalación.

"Mi esposo estaba instalando el balón de gas. Yo corrí cuando vi que se hizo fuego, corrí a mojar algún trapo o algo. Pero tiré el trapo y ya no abrí el caño, y salí a bajar a mi hijo de camarote. Y ya todo el fuego estaba ahí en nuestra puerta. (Se han quemado) todas nuestras cosas: electrodomésticos, lavadora, secadora, cocina, todo se dañó. No hay nada", manifestó.

Incendio provocó quemaduras en el rostro 

Además de consumir prácticamente toda la vivienda, el esposo de Isabel Cruz resultó afectado. Él presenta quemaduras en el rostro, por lo que ha sido trasladado a un centro de salud de dicho sector.

La emergencia fue controlada por diversas unidades de los bomberos. Sin embargo, ahora esta familia se encuentra pidiendo el apoyo de las autoridades, pues todas sus pertenencias fueron consumidas por las llamas.

San Juan de Miraflores Pamplona Alta Incendio Cuerpo de Bomberos

