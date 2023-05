San Isidro: abogado fue detenido por vandalizar camioneta y disparar contra la puerta de su vecino [VIDEO]

Carlos Wiesse, el abogado que en el 2020 se hizo conocido por lanzar insultos racistas a policías, fue detenido este último fin de semana luego de vandalizar una camioneta y disparar varias veces contra el departamento de uno de sus vecinos en un edificio en San Isidro.

Las acciones del abogado quedaron registradas en cámaras de videovigilancia y tras ser denunciado fue intervenido por la Policía y llevado al Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Miraflores, donde permanece hasta la mañana de este lunes.

En las imágenes de video se ve a Wiesse bajar de su camioneta, sacar un objeto contundente de la maletera trasera y luego arremeter contra el vehículo de su vecino en el estacionamiento ubicado en el sótano del edificio.

Renán Mantilla, dueño de la camioneta vandalizada, no se encontraba en el edificio en ese momento, pero al llegar a su domicilio, el vigilante le recomendó no subir a su departamento en el séptimo piso, pues Wiesse se encontraba en el lugar y acababa de lanzar varios disparos contra su vivienda.

El abogado descargó por lo menos siete balazos contra la puerta y la pared del frontis del departamento de Mantilla, de acuerdo a los primeros registros de la Policía.

Las imágenes de las cámaras de videovigilancia también muestran el momento en el que Wiesse es sacado del edificio por agentes de la Policía con las manos esposadas.

Mantilla, con quien el abogado mantendría un rencilla desde el 2020, cuando se difundió el video en el que se le escucha insultando a un grupo de policías, también llegó a la Depincri Miraflores para asentar la denuncia.

"Qué me vas a cuidar, cholo de m***, yo me cuido solo. No tienes plata para estudiar en la universidad ni nada, por eso eres policía, ahora cuídame" Carlos Wiesse, en 2020

Los insultos racistas de Carlos Wiesse

A inicios de abril de 2020, Wiesse fue grabado por sus vecinos insultando y humillando a policías que patrullaban las calles de San Isidro, en un momento de máxima vigilancia del aislamiento social en la primera etapa de la pandemia de la COVID-19.

"Qué me vas a cuidar, cholo de m***, yo me cuido solo. No tienes plata para estudiar en la universidad ni nada, por eso eres policía, ahora cuídame", se le escuchó gritar desde su balcón en aparente estado de ebriedad.

Además, criticó el reconocimiento de la ciudadanía a la labor de los efectivos policiales: "Policía, haz tu trabajo, no sé por qué te aplauden, es tu trabajo, no entiendo, que me aplaudan a mí".

Así quedó la puerta de la vivienda atacada por Carlos Wiesse tras los impactos de bala. Fuente: Policía

Mininter anunció en 2020 que suspendería licencia para armas de fuego a Wiesse

El Ministerio del Interior (Mininter) reaccionó condenando actos discriminatorios y racistas de Wiesse y anunció que la Procuraduría del sector iniciaría acciones legales por el delito de violencia y resistencia a la autoridad y por el delito contemplado en la Ley contra actos de discriminación, además contra la tranquilidad pública.

Además, anunció que la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) suspendería su licencia para portar arma de fuego y la retendría de manera preventiva.

Para volver a recibir un "certificado de las autoridades de salud", el Mininter indicó entonces que Wiesse tendría que demostrar "estar apto psicológicamente".

Tres años después del anuncio de esas medidas, el abogado ha hecho uso de arma de fuego en un acto violento contra un vecino de su edificio.