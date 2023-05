Cercado de Lima: comerciante pierde más de 4 mil soles luego de que un sujeto le prendiera fuego a su quiosco

Lima Cercado de Lima: comerciante pierde más de 4 000 soles luego de que un sujeto le prendiera fuego a su quiosco

Una comerciante del Cercado de Lima lo perdió todo luego de que su quiosco, ubicado entre las avenidas Paseo de los Héroes Navales y España, frente al Palacio de Justicia, se incendiara -posiblemente- a una bomba molotov.

En conversación con la Rotativa del aire de RPP Noticias, Victoria Palomino -dueña del puesto- comentó que un hombre habría lanzado un explosivo contra su puesto de trabajo. Según indicó, la pérdida por el siniestro estaría por encima de los 4000 soles.

"Tenía 2700 en efectivo y 1000 soles en productos, entre libros, diarios, revistas y golosinas. Se perdió -en total- alrededor de 4700", indicó en un primer momento. "No hay pago de cupos ni amenazas, por eso me sorprende. Yo me llevo bien con todos mis clientes, y no entiendo el motivo para que me hagan este daño", complementó Palomino.

Hasta el lugar, llegaron los familiares de la comerciante para retirar lo que quedó del módulo para poder venderlo como chatarra. En tanto, su hija, Marisol Moreno, le pidió alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, apoyo para poder dar con el delincuente, pues la zona no cuentas con cámaras de seguridad.

Comerciante sufre el robo de su quiosco

A través del Rotafono de RPP, Alex Martínez Alayo informó que el pasado lunes 15 de mayo -a las cinco de la mañana- sufrió el robo de su quiosco. La víctima señaló que el acto delictivo ocurrió en la cuadra siete del jirón Ayacucho, en la ciudad de Trujillo, región La Libertad.

Al día siguiente, el agraviado indicó que había ubicado el quiosco en el cruce de las avenidas Carlos Valderrama y América Norte. Sin embargo, vieron que la tienda estaba totalmente vacía. Según afirmó, le robaron -en total- 3000 soles.