Alcalde de San Juan de Lurigancho reconoce que un toque de queda sería "complicado de cumplir" en el distrito

Jesús Maldonado manifestó que la propuesta del Ejecutivo para reducir los índices de criminalidad debe ser evaluada pues en SJL afectaría a la economía de las personas.

El alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, reconoció que aplicar un posible toque de queda en la ciudad sería complicado de ejecutarse. En ese sentido, indicó que su distrito es demasiado grande y sería difícil que todos puedan aceptar la medida.

"Yo creo que es bastante complicado porque la dinámica que tenemos... San Juan de Lurigancho no es un distrito que duerma a las 12 de la noche ni tampoco que amanezca a las 6 de la mañana. A las 4 a.m. ya las personas están yendo a sus trabajos. Somos un distrito bastante grande que difícilmente podríamos acatar todos de manera efectiva", afirmó en declaraciones a la prensa.

Maldonado exhortó al Gobierno que evalúe bien si la medida cumplirá su propósito de frenar la delincuencia ya que un toque de queda terminaría afectando la economía de la población.

"Yo no me opondría tampoco, lo que digo es que hay que evaluar. Hay que hacer una evaluación porque hay toda una dinámica económica de miles de vecinos que podrían afectar sus propias actividades", enfatizó.

Medida aún se analiza

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, tras ser consultado por periodistas, afirmó que aplicar un toque de queda para Lima y Callao como medida para frenar los crímenes "está en evaluación" del Gobierno.

"(¿Habrá toque de queda?) No, eso está en evaluación del Consejo (de Ministros) Eso lo veremos. Estamos en sesión permanente. Seguimos evaluando todo este proceso del estado de emergencia", sostuvo.

Como se recuerda, el pasado 21 de octubre, José Jerí anunció estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao por 30 días.