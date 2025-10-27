La Policía captura a presunto implicado en el asesinato de un comerciante en San Juan de Lurigancho

Según las autoridades, este sujeto habría sido el conductor de los hombres que asesinaron a un comerciante en la avenida Malecón Checa el pasado 21 de octubre.

La Policía capturó este fin de semana a Miguel Omar Bernabé Luyo, quien presuntamente sería el conductor del auto que trasladó a los sujetos que asesinaron al comerciante Jesús Clin Arista, de 34 años, el pasado 21 de octubre en la avenida Malecón Checa, San Juan de Lurigancho.

Según las autoridades, las cámaras de seguridad en la zona mostraron cómo el detenido interactuó con los criminales antes de que estos cometieron el asesinato.

"La Policía Nacional logra ubicar el vehículo el último 25 de octubre en la zona de Zárate, conduciendo este auto Miguel Omar Bernabé Luyo, quien fue detenido por tráfico ilícito de drogas, ya que en su poder tenía gran cantidad de pasta básica de cocaína", informó el coronel Marcial Rufino, jefe de la División Policial Este Uno para RPP.

Rufino sostuvo que este sujeto ha dicho que solo prestó un servicio de taxi y que no participó en ningún crimen. Además, tampoco ha revelado los nombres de los implicados en el asesinato.

La PNP coordina con el Ministerio Público para solicitar la detención preliminar de este sujeto para que continúen las investigaciones.