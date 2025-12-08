Últimas Noticias
Bebé de once meses murió tras ser atacado por dos pitbulls en San Juan de Lurigancho

El menor fue trasladado al hospital, pero los médicos no pudieron salvarle la vida.
| Fuente: RPP/Jesús Ortiz
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

Los perros que atacaron al menor fueron trasladados a la unidad canina de la Policía Nacional para las diligencias respectivas. Aún se desconocen las causas en que se dio esta tragedia.

Lima
00:00 · 01:08

Un bebé de once meses murió tras ser atacado la tarde de este lunes por dos perros de raza pitbull en su vivienda ubicada en el jirón Las Begonias, urbanización San Hilarión, en San Juan de Lurigancho. 

El menor recibió mordeduras en la mandíbula por parte de los canes y pese a que fue trasladado de emergencia al hospital del distrito, los médicos no pudieron salvarle la vida. 

RPP pudo conocer que los animales se encuentran en la unidad canina de la Policía Nacional para las diligencias respectivas. Las autoridades todavía investigan cómo se dio este suceso que enluta a una familia. 

Personal del Ministerio Público ya dispuso que el cuerpo del bebé sea trasladado a la Morgue de Lima para la necropsia de ley. 

La Policía y Serenazgo del distrito realizaron las diligencias respectivas en el lugar donde sucedió la tragedia.
| Fuente: Policía Nacional
San Juan de Lurigancho Policía Nacional

