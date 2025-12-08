Desconocidos lanzan artefacto incendiario frente a un restaurante de comida Nikkei en Miraflores [VIDEO]

La Policía Nacional lleva la investigación de manera reservada, pero señalaron que no se descarta que este atentado sería producto de una extorsión contra locales comerciales de la zona.

Miraflores: Desconocidos lanzan artefacto incendiario frente a un restaurante de comida Nikkei | Fuente: RPP

Unos sujetos arrojaron la mañana de este lunes un artefacto incendiario frente al restaurante Kaikan, ubicado en la cuadra 8 de la avenida Santa Cruz, muy cerca al óvalo Gutiérrez, en Miraflores.

Según la Policía Nacional, este atentado sucedió a las 11 de la mañana. El artefacto no cayó dentro del local de comida Nikkei, pero sí sobre una camioneta estacionada en el establecimiento, dejando la unidad seriamente dañada.

Una persona utilizó un extintor para evitar que el fuego no termine por destruir todo el vehículo. Según las autoridades, este hecho ocurrido en un área muy concurrida de Miraflores no dejó heridos.

La Policía lleva la investigación de este caso reservadamente, pero no descartan algunas hipótesis como de que se trataría de un presunto caso de extorsión contra los locales comerciales en la zona o que el principal objetivo era el dueño del vehículo afectado.

El restaurante Kaikan no emitió, hasta el momento, ningún pronunciamiento al respecto de este hecho. Desde la Municipalidad de Miraflores se analizan las imágenes de las cámaras de seguridad para identificar a los responsables.

