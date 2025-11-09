Incendio viene afectando un almacén de plásticos en San Juan de Lurigancho: 24 unidades de bomberos trabajan en la zona [VIDEO]

La emergencia se registra en la avenida Los Mangos, muy cerca al colegio Innova School. Este hecho, por el momento, no ha dejado heridos.

San Juan de Lurigancho: incendio de proporciones destruye un inmueble ubicado muy cerca a un colegio | Fuente: Rotafono RPP

Un incendio viene destruyendo un inmueble de dos pisos donde funciona un almacén de productos de plástico en la calle Los Mangos 169, a la altura del paradero 2 de Canto Grande, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho. Esta emergencia se registra a escasos metros de los colegio Innova School y Palmer.

Vecinos de la zona se comunicaron con RPP para solicitar la presencia de los bomberos para controlar la emergencia y evitar que el fuego se extienda.

Hasta el momento no se han reportado víctimas, pero sí pérdidas materiales tras este hecho. Las causas del siniestro aún están siendo investigadas por las autoridades. Asimismo, se ha conocido que la Policía Nacional acordonó el área para evitar que las personas ingresen al lugar del incendio.

La avenida El Sol ha sido cerrada en su totalidad al tránsito vehicular para que los bomberos puedan trabajar hasta controlar la emergencia. Los negocios que hay en la zona tuvieron que cerrar por seguridad.

La energía eléctrica ha sido cortada en dos cuadras de la calle Los Mangos y los vecinos han tenido que salir de sus casas, además usan mascarillas para protegerse del humo tóxico.



