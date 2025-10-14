Alcalde de San Juan de Lurigancho: "Reuniones con el presidente deben ir acompañadas con resultados"

Jesús Maldonado manifestó que este primer encuentro entre los alcaldes con el presidente José Jerí permitió señalarle los principales problemas que tienen los municipios en la lucha contra la delincuencia.

El alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, sostuvo este martes que las próximas reuniones que se realicen con el presidente José Jerí y las municipalidades deben estar "acompañadas de resultados". Esto lo dijo luego del primer encuentro que sostuvieron los burgomaestres con el jefe de Estado en Palacio de Gobierno.

"Estas reuniones tienen que ir acompañadas con resultados y eso es algo que nos ha garantizado el presidente Jerí, que vamos a ir avanzando sobre los resultados que también vayamos consiguiendo", afirmó en entrevista a 'La Rotativa del Aire' de RPP.

Maldonado señaló que esta reunión permitió abordar los problemas que tienen las autoridades distritales en la lucha contra la delincuencia. En ese sentido, contó que en la cita con el mandatario propuso que el presupuesto del Ministerio del Interior, que no se ha ejecutado en lo que va del año, sea trasladado a los municipios en lugar de que el dinero regrese al Estado.

"Yo lo que he propuesto es que entre noviembre y diciembre pueda ser transferido (el dinero) a las municipalidades con dos candados: el primero que sea solamente de ejecución exclusiva para la lucha contra la delincuencia y segundo que podamos, con parte de ese presupuesto, disminuir algunas falencias que tienen algunas comisarías", expresó.

SJL como plan piloto para combatir la delincuencia

Jesús Maldonado se mostró a favor de que se declare nuevamente en emergencia a la capital, pero expresó que se deben corregir las falencias que se tuvieron cuando se aplicó la medida.

"En mi distrito teníamos a las Fuerzas Armadas cuidando estaciones de tren, pollerías, grifos... ese es un engaña muchachos. Nosotros si vamos a ver a las Fuerzas Armadas lo queremos en las zonas de alta peligrosidad", indicó.

El alcalde manifestó que el Gobierno podría hacer en San Juan de Lurigancho un piloto y modelo que pueda replicarse en la lucha contra la delincuencia.

"Lo invito a que pueda mirar a SJL como un modelo de desarrollo en la intervención tanto en la declaratoria de emergencia como también en la inversión que se tiene que hacer para poder mejorar todo lo que tiene que ver con las instituciones administradoras de justicia aquí", finalizó.