Secretario general del PPC: "Ernesto Álvarez ha confirmado al presidente del partido que aceptó ser el titular de la PCM"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El secretario general del Partido Popular Cristiano (PPC), Javier Bedoya, confirmó en diálogo con RPP que Ernesto Álvarez solicitó una licencia a la militancia del partido para asumir como nuevo titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

“[¿Les ha confirmado que va a aceptar el cargo de presidente del Consejo de Ministros? Sí, yo no he podido conversar con él, pero él ha confirmado esta decisión, a mí no personalmente, a otra persona del partido, al presidente del partido, se lo ha comunicado y lo ha hecho de alguna manera formal mediante la carta que ustedes ya tienen conocimiento”, señaló.

Tras confirmar la noticia, Bedoya felicitó a Álvarez y le deseó éxitos en su gestión al frente de la PCM.

“No puedo dejar de saludar y felicitar a Ernesto Álvarez por su designación o futura juramentación como presidente del Consejo de Ministros”, acotó.

[Noticia en desarrollo…]