Secretario general del PPC: "Ernesto Álvarez ha confirmado al presidente del partido que aceptó ser el titular de la PCM"

Bedoya felicitó a Álvarez y le deseó éxitos en su gestión al frente de la PCM. | Fuente: Andina
Wendy Milla Loo

por Wendy Milla Loo

·

El secretario general del PPC, Javier Bedoya, confirmó que Ernesto Álvarez solicitó una licencia a la militancia del partido para asumir la Presidencia del Consejo de Ministros y le expresó su respaldo ante el nuevo reto en el Gobierno.

El secretario general del Partido Popular Cristiano (PPC), Javier Bedoya, confirmó en diálogo con RPP que Ernesto Álvarez solicitó una licencia a la militancia del partido para asumir como nuevo titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).  

“[¿Les ha confirmado que va a aceptar el cargo de presidente del Consejo de Ministros? Sí, yo no he podido conversar con él, pero él ha confirmado esta decisión, a mí no personalmente, a otra persona del partido, al presidente del partido, se lo ha comunicado y lo ha hecho de alguna manera formal mediante la carta que ustedes ya tienen conocimiento”, señaló.

Tras confirmar la noticia, Bedoya felicitó a Álvarez y le deseó éxitos en su gestión al frente de la PCM.

“No puedo dejar de saludar y felicitar a Ernesto Álvarez por su designación o futura juramentación como presidente del Consejo de Ministros”, acotó.

[Noticia en desarrollo…]

Ernesto Álvarez Javier Bedoya PPC PCM Presidencia del Consejo de Ministros

