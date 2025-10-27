PNP dice que se encuentra "en condiciones" de atribuirle a alias 'El Jorobado' más de 25 asesinatos

El coronel PNP José Manuel Cruz, de la División Nacional Contra el Crimen Organizado (DIVINCCO), dijo que la Policía Nacional del Perú se encuentra "en condiciones de manera preliminar" de atribuirle a Adam Smith Lucano, alias 'El Jorobado', más de 25 asesinatos.

Ello luego de una allanamiento de registro domiciliario en una vivienda de material precario en el sector de Año Nuevo, en el distrito limeño de Comas, en donde se encontró armamento, municiones, celulares y otros dispositivos.

Todo lo encontrado, según la Policía, está vinculada a la organización criminal 'Los Sanguinarios de la Construcción', cuyo cabecilla es Adam Smith Lucano, alias 'El Jorobado'.

"Cuando se le ha impulsado la investigación por parte de la Dirincri, se le ha podido atribuir 11 asesinatos. Después de la investigación, estamos en condiciones de manera preliminar de acreditarle 27 asesinatos. Este es el resultado de lo que se ha podido encontrar y allanar en un búnker. También estos dispositivos Roni, con la que una pistola automática la convierten prácticamente en una pistola ametralladora. Son seis, cada uno está aproximadamente cinco mil soles", detalló José Cruz.

'El Jorobado' fue trasladado pabellón de máxima seguridad en el penal Ancón I

Como se recuerda, la madrugada del sábado 25 de octubre Adam Smith Lucano y otros 44 reos de alta peligrosidad fueron trasladados de un pabellón de máxima seguridad en el penal Ancón I.

Allí, alias 'El Jorobado' cumplió una condena de 15 años por tenencia ilegal de armas de fuego y, según la Policía, podría enfrentar otro proceso por organización criminal y lavado de activos.

Según la Fiscalía, la red de 'El Jorobado' se enquistó en Lima Norte para cometer extorsiones y cobro de cupos ilegales y se disputó el control de esta zona con la red de alias 'El Monstruo'.