La Policía captura a tres miembros de una presunta banda de extorsionadores en San Juan de Lurigancho

Entre los detenidos hay un menor de edad. Estos sujetos estarían también implicados en la muerte de un trabajador.

La Policía Nacional capturó este viernes a tres sujetos que serían presuntos integrantes de la banda criminal 'Los Intocables de San Juan de Lurigancho' tras un operativo en el paradero 10 de la avenida Las Flores, ubicado en dicho distrito.

El coronel Orlando Riveros, jefe de la División de Investigación Criminal Sur 1, informó que los sujetos amenazaban a trabajadores de la empresa inmobiliaria Los Portales que laboraban en esa zona. Además, indicó que los detenidos estarían implicados en el asesinato de un empleado de esa compañía.

"La modalidad que tiene esta banda criminal es asesinar a algún trabajador de esta empresa inmobiliaria para ellos poder poner zozobra, miedo, terror, y los puedan aceptar. Como primer acto, que se inserten en el trabajo, pero no como trabajadores, sino como supervisores. A fin, de esa manera tienen una esfera de dominio de la empresa con la única finalidad de extorsionar", informó para RPP.

Los detenidos fueron identificados como Roberto Carlos Carbajal Flores (36), quien tiene antecedentes penales por extorsión y tráfico de terrenos, Juan Antonio Broffo Satán y un menor de 16 años. Se les incautó armas de fuego así como municiones.