Para acercar la vacuna contra la COVID-19 a la población, el Ministerio de Salud (Minsa) continúa realizando barridos de vacunación en las zonas más alejadas de la capital, incentivando la aplicación de la tercera dosis.



Esta vez, las brigadas de salud de la Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima Centro acudieron a la V etapa de San Juan de Lurigancho para vacunar casa por casa a los menores de 5 a 11 años y también a las personas de 12 años a más.



La directora de Inmunizaciones del Minsa, María Elena Martínez, resaltó que los vacunatorios siguen atendiendo e invocó a la población mayor de 18 años a colocarse su tercera dosis contra la COVID-19.



"Recordemos que todavía no hemos salido de esta pandemia y no es suficiente tener solo dos dosis. No hay desabastecimiento de vacunas, por lo que invitamos a la población a acudir por su tercera dosis", dijo.



Asimismo, la especialista precisó que, a la fecha, la cifra de niños vacunados con dos dosis llega a más de 1 000 000 y existen más de 3 000 000 de vacunas pediátricas aplicadas.

Vacuna en la comodidad del hogar

Cabe resaltar que el Minsa ha implementado la estrategia “Barrido de vacunación contra la COVID-19” en la que las brigadas recorren casa por casa, mercados e instituciones educativas, identificando a las personas que les falta completar su esquema de vacunación.



De esta manera, miles de personas reciben la vacuna contra la COVID-19 en la comodidad de su casa o en su puesto de trabajo, como es el caso de los comerciantes que son vacunados en los mercados.



"Buscamos acercar el servicio de vacunación hacia el ciudadano, eso significa llevar la vacuna hacia donde las personas están trabajando y también en sus domicilios. Además, estamos fomentando la vacunación en las familias", mencionó la directora de Inmunizaciones.

