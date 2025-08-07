San Juan de Lurigancho: reportan fuga de gas en la avenida Malecón Checa

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Vecinos de San Juan de Lurigancho expresaron su preocupación por una fuga de gas detectada en la cuadra 13 de la avenida Malecón Checa.

Según el reporte recibido a través del Rotafono de RPP, el gas comenzó a salir con fuerza debido a la rotura de una tubería, lo que provocó que la sustancia se disperse a lo largo del Malecón Checa y calles aledañas.

Una vecina de la zona, identificada como Luisa Escobedo, señaló que hasta el lugar se han acercado equipos de bomberos, trabajadores de la empresa de agua potable Sedapal y de la compañía de gas natural Cálidda.

Asimismo, indicó que la tubería fue tapada provisionalmente, lo que ha reducido la cantidad de gas que escapa. No obstante, aseguró que el olor y el sonido aún persisten.

“El olor a gas es intenso, es fuerte y se mezcla con el agua del cauce del río, que es un agua sucia, con lodo. Y entonces se siente como si estuviéramos respirando desagüe, pero mezclado con el gas”, manifestó.

“Estamos ahora preocupados por los niños y por las personas mayores porque ellos son los que están respirando más [el gas] y no tiene la posibilidad de controlarlo”, sostuvo.