RPP Noticias
Conmoción en Lurín: un hombre y dos mujeres fueron asesinados dentro de una pollería

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Entre las víctimas, se encuentra la administradora del establecimiento, por lo que las investigaciones apuntan a un crimen relacionado al cobro de cupos extorsivos.

Policiales
El homicidio ocurrió cuando las víctimas estaban por cerrar el negocio.
El homicidio ocurrió cuando las víctimas estaban por cerrar el negocio. | Fuente: RPP / Alex Juárez

Conmoción en Lurín. Un hombre y dos mujeres fueron asesinados a balazos dentro de una pollería, ubicada frente al parque Julio César Tello, en el sector conocido como Óvalo Puente Lurín, en este distrito del sur de Lima.

Testigos consultados por RPP contaron que dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron al negocio alrededor de la medianoche, cuando este estaba por cerrar.

Uno de ellos descendió del vehículo e ingresó corriendo hasta la cocina, donde se encontraban las víctimas. Luego, se escucharon más de diez disparos.

Fuentes policiales identificaron a una de las fallecidas como Hermelinda Berrocal Carpio, de 40 años, quien era la administradora del negocio, que tenía apenas dos meses de inaugurado.

Crimen en investigación

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y acordonaron la escena del crimen, para realizar las diligencias de ley.

Las investigaciones apuntan a un homicidio relacionado al cobro de cupos extorsivos, pero esto deberá ser esclarecido durante el proceso.

Los vecinos de Lurín se mostraron conmocionados por la violencia de este crimen, algo que -aseguraron- no habían vivido antes. 

“Estamos muy preocupados, porque nuestra seguridad está en riesgo. Esto nunca antes se ha visto por acá. Tenemos miedo de salir”, sostuvo una mujer.

Al cierre de esta nota, los cadáveres de las víctimas eran trasladados a la Morgue Central de Lima, para continuar con las pesquisas.

Tags
Lurín Policía Nacional Inseguridad ciudadana

