Lima SJM: policía es acusado de agredir a hombre con bate de béisbol

Un hombre y un policía -vestido de civil- permanecen detenidos luego de protagonizar una pelea en el distrito de San Juan de Miraflores.

En conversación con RPP Noticias, Geraldine Hidalgo, pareja de Jean Paul López, indicó que Claudio Rabanal Apaza, efectivo que trabaja en la Comisaría de Pamplona I, chocó su vehículo y, al ser increpado por su novio, sacó un bate de beisbol y empezó a golpear el carro.

En ese instante, comentó, uno de los impactos da en la cabeza de su acompañante, generándole una herida que tuvo que ser suturada. Y pese a su estado, fue llevado a la comisaría.

"Él va a continuar detenido, por lo menos, 48 horas. No sabemos cómo está de salud. Le han reventado la cabeza. Le han hecho cinco puntos. El que debe estar detenido es el policía. Pido justicia", indicó en un primer momento Geraldine Hidalgo.

Luego, al ser consultada sobre si pudo ver a Jean Paul López, aseguró que no sabe nada de él y que solo han podido realizar la denuncia como accidente de tránsito.

"No lo hemos visto hasta ahora, no nos han permitido verlo, No sabemos cómo está. Luego de varias horas recibió atención médica. Es más, la denuncia se realizó por accidente de tránsito", finalizó.

Mujer es captada golpeando un bus de transporte público

Horas antes del incidente entre el hombre y el policía, una mujer protagonizó una escena donde un bate -también- fue la principal arma.

La joven, quien manejaba un auto particular, destruyó el parabrisas y las lunas laterales de un bus de transporte público, en el cruce de la avenida Alameda Sur con calle Piedra Redonda, en la urbanización Los Cedros de Villa, en Chorrillos.

De acuerdo con el parte policial, el bus había chocado el vehículo de la mujer y, al no querer hacerse responsable de los daños, recibió la respuesta violenta de la conductora con el bate de béisbol.

La Policía Nacional del Perú llegó a la zona, pero no pudo dar con el paradero de la mujer. En tanto, fue denunciada por daños materiales y, hasta el momento, se encuentra no habida.

Según la plataforma de Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp), la placa de rodaje del vehículo pertenece Linda Milagros Deza Palomino.