Jesús María: ATU señala que empresa propietaria de bus que arrolló a un joven será sancionada con S/19 800

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) iniciará un Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) contra la empresa propietaria del bus que provocó la muerte de un hombre de nacionalidad venezolana en la cuadra 20 de la avenida Brasil, en el distrito limeño de Jesús María. El bus, de plaza AZD – 904, pertenece a la empresa Transporte Santo Cristo de Pachacamilla S. A.

“La ATU, a través de su Dirección de Fiscalización y Sanción, aplicará a la empresa propietaria del vehículo la infracción N13, la cual implica el internamiento vehicular en el depósito, la suspensión del permiso para circular y una multa de cuatro Unidades Impositivas Tributarias equivalentes a S/19 800”, informó en un comunicado.

Por otro lado, al conductor de la unidad se le aplicará la infracción N53, la misma que implica la retención de la licencia para conducir y la inhabilitación definitiva para realizar el servicio de transporte público.

Atropellan a joven

Según el acta policial de la comisaría de Jesús María, el hecho se produjo este lunes al promediar las 5:00 p. m., cuando el conductor, identificado como José Luis Vega Veramendi (35), conducía el vehículo de transporte público por el carril derecho de la avenida Brasil, pasándose, presuntamente, la luz roja del semáforo y provocando la muerte del joven venezolano Rafael Montoya, de 29 años.

El bus de transporte público continuó con su recorrido por unas cuatro cuadras más hasta que personal de la Policía Nacional detuvieron la unidad y arrestaron al chofer responsable del atropello.

"El carro siguió hasta el óvalo y ahí lo paró la Policía. Los pasajeros se bajaron de la unidad. Un señor lo auxilió (a la víctima), pero no pudo hacer mucho", contó uno de los testigos.

Los vecinos de la zona informaron que no es la primera vez que ocurren este tipo de accidentes. Uno de ellos, llamado César Calderón, afirmó que los vehículos no respetan las señales de tránsito y no hay personal policial en la avenida Brasil.